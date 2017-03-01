Двум женщинам предъявили обвинения в убийстве Ким Чен Нама в Малайзии

Власти Малайзии предъявили обвинения двум женщинам, которых подозревают в убийстве Ким Чен Нама – брата лидера КНДР Ким Чен Ына, передает агентство Reuters.

По данным агентства, речь идет о гражданках Вьетнама и Индонезии. Подозреваемым грозит смертная казнь через повешение.

После убийства Ким Чен Нама полиция также задержала гражданина КНДР Ли Чжон Чоля. Кроме того, власти Малайзии добиваются от Пхеньяна выдачи для допроса второго секретаря посольства страны и сотрудника северокорейской авиакомпании.

Ким Чен Нам был отравлен неизвестными химическими веществами 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По разным данным, его укололи отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в яде.

По данным полиции КНДР, в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны.

Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста, покинул страну и жил за границей.

Южная Корея полагает, что его убийство было заказано Пхеньяном. Спецслужбы страны обратились к России с просьбой задержать тех подозреваемых, которые оказались на территории РФ.

Российская сторона отказала в этой просьбе, поскольку на тот момент в расследовании не было достаточного прогресса.

