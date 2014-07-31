Возможному убийце болельщика в Пушкине продлили арест на полгода

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Пушкинский суд Подмосковья продлил на полгода срок ареста гражданина Узбекистана Жахонгира Ахмедова, обвиняемого в убийстве болельщика "Спартака" Леонида Сафьянникова, сообщает МИА "Россия сегодня".

Слушания по существу уголовного дела назначены на 14 августа.

Напомним, вечером 13 мая в Московской области у въезда на рынок около железнодорожной станции "Пушкино" произошел конфликт между Ахмедовым и жителем Пушкина Сафьянниковым. По предварительной информации, Ахмедов ударил Сафьянникова по голове, от чего потерпевший упал, ударившись головой об асфальт. В последующем он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Ахмедов сел в BMW погибшего, на котором тот приехал к рынку, и, проехав 20 метров, врезался в столб, чтобы сымитировать аварию.

Обвиняемый пытался скрыться на родине, но представители диаспоры убедили его вернуться в Россию. Ахмедов был задержан 16 мая в аэропорту Домодедово.

Убийство болельщика вызвало беспорядки в городе. 15 мая жители района собрались в память о Сафьянникове, в результате начались погромы, в ходе которых было задержаны около 40 человек. На них составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили домой. В Пушкине после инцидента был закрыт рынок, где убили болельщика. ФМС выявила там около 140 нелегальных мигрантов, их готовят к депортации.