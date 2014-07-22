Итальянец сознался в том, что задушил приемного сына из России

Фото: ИТАР-ТАСС

Итальянец, задушивший на прошлой неделе приемного сына из России, сознался в совершении преступления. Подозреваемый рассказал, что в бреду, вызванным болезнью, задушил мальчика руками, сообщает МИА "Россия сегодня".

Речь идет о 47-летнем Массимо Маравалле, который в 2012 году усыновил ребенка из России. Мужчина страдал тяжелым заболеванием психики и регулярно посещал психиатра.

Итальянец прекратил принимать назначенные ему врачом препараты, в результате чего впал в депрессию и совершил преступление. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняет итальянская полиция. Маравалле ждет психиатрическая экспертиза.

Приемный мальчик из России был похоронен в воскресенье на кладбище в городе Монтесильвано. Прокуратура итальянского города Пескара выясняет, почему ребенка отдали в семью, где отец страдал психическими заболеваниями.

Напомним, шесть лет назад в американском городе Херндон погиб мальчик Чейс Харрисон, который более известен в России как Дима Яковлев. Его приемный отец на целый день оставил ребенка в закрытой машине при температуре в 50 градусов. Ребенок скончался от теплового удара. Однако суд состава преступления в действиях приемного отца не усмотрел.

Четыре года спустя именем Димы Яковлева был назван закон о запрете усыновления российских детей-сирот американцами. Итальянцы под действие закона не попали.