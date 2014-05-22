Узбекистану выдали убийцу, скрывавшегося в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия выдала правоохранительным органам Узбекистана гражданина этой республики, виновного в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Мужчина по имени Юнус Юсупов разыскивался на родине в течение двух лет за совершение убийства и вымогательство, а также за незаконное владение оружием.

Отмечается, что, что в июле 2011 года он совершил хулиганство в отношении двух потерпевших, причинив одному из них телесные повреждения. В октябре того же года он из хулиганских побуждений с особой жестокостью совершил умышленное убийство. Кроме этого, он требовал от родственников убитого 1 миллион сумов (порядка 15 тысяч рублей).

В соответствии с приговором суда от 28 июля 2010 года Юсупов был признан виновным в совершении преступления по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и ему назначили наказание в виде 2 лет исправительных работ и штрафа. От отбывания наказания Юсупов уклонился и скрывался на территории Российской Федерации.

В ноябре 2013 года находившийся в межгосударственном розыске Юсупов был задержан московскими полицейскими на территории Южного административного округа столицы.

В отношении него прокуратура Москвы провела экстрадиционную проверку, материалы были направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для принятия решения о выдаче.