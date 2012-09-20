Завершено расследование в отношении банды, убившей брата Цапка

Фото: ИТАР-ТАСС

В Краснодарском крае завершено расследование в отношении второй банды, действовавшей в станице Кущевская. Участников преступного формирования обвиняют в убийстве брата Сергея Цапка. Месть за это преступление, по данным следствия, стала причиной расправы над 12 людьми в доме фермера Аметова.

Пятерым жителям Кущевского района - Вадиму Палкину, Дмитрию Девтерову, Александру Шалю, Александру Мамаеву и Игорю Погосяну предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийство, незаконном хранении оружия и участии в банде, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, бандиты совершили убийство главы администрации Кущевского района Бориса Москвича. Мотивом преступления стало желание лидера банды Палкина добиться назначения своего отца на пост главы районной администрации. 31 января 2002 года Москвич был убит.

Следователям также удалось установить, что именно банда Палкина совершила убийство брата Цапка. Месть за это преступление являлась основным мотивом расправы в доме фермера Аметова. Планируя преступление, Цапок считал, что его брата убил Аметов. Как выяснилось, группировка Палкина совершила убийство Николая Цапка для того, чтобы поднять свой весьма невысокий авторитет в преступном мире Кубани.

В 2005 году банда Палкина распалась из-за отсутствия финансирования. Отец лидера группировки не смог занять пост главы районной администрации и финансовые поступления иссякли.

Уголовное дело "преступной группировки Палкина" направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.