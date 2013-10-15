Полиция установила личность предполагаемого убийцы Егора Щербакова

Столичная полиция установила личность человека, возможно причастного к убийству жителя Западного Бирюлева Егора Щербакова. В совершении этого преступления правоохранители подозревают уроженца Азербайджана.

У полиции есть все основания полагать, что к убийству Щербакова причастен уроженец Азербайджана Орхан Зейналов Захит оглы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МВД.

Кроме того, стало известно, что глава столичного главка МВД Анатолий Якунин освободил от занимаемой должности начальника отдела полиции по району Бирюлево Западное Геннадия Каверина. Он также направил в МВД документы об освобождении от должности начальника УВД по Южному округу.

Напомним, убийство жителя района Западное Бирюлево Егора Щербакова произошло в ночь с 9 на 10 октября и стало причиной массовых беспорядков.

Молодой человек возвращался домой со своей девушкой, когда у него возник конфликт, предположительно с выходцем с Кавказа. Мужчина нанес Щербакову удар ножом, от которого пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемый с места преступления скрылся.

13 октября несколько сотен человек собрались у торгового центра "Бирюза" в Западном Бирюлево. Они требовали немедленного раскрытия убийства Щербакова. Изначально акция планировалась как мирный сход, но в итоге переросла в беспорядки, в ходе которых в торговом центре произошел погром.

Минувшей ночью в Бирюлеве снова произошел погром. Группа неизвестных в масках совершила налет на кафе азербайджанской кухни, расположенное в Востряковском проезде. В результате инцидента никто не пострадал.