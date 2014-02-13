Убийство директора фабрики "8 Марта" заказал его бизнес-партнер – СК

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном управлении СКР завершили расследование уголовного дела об убийстве директора группы компаний "Фабрика мебели 8 Марта" Михаила Кравченко. Заказчиком преступления выступил его бизнес-партнер.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мотивом для преступления послужила нерациональная трата денег, выделенных Кравченко для приобретения нескольких зданий в Рязани.

В январе 2012 года обвиняемый решил организовать его убийство, опасаясь претензий бизнесмена насчет нерационального расходования денег и невыполнения обязательств, а также будучи уверенным, что предприниматель потребует от него возмещения затрат.

Заказчик убийства нашел исполнителей, и 20 мая 2012 года бизнесмена застрелили около деревни Переделкино в Одинцовском районе Подмосковья.

В конце мая того же года полицейские задержали предполагаемого организатора преступления, а в июне были задержаны и арестованы еще двое фигурантов дела. Однако непосредственный исполнитель "заказа" скрылся от следствия и в настоящее время объявлен в розыск.