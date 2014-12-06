В числе четырех убитых на юге столицы были два сотрудника Боткинской больницы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Двое членов убитой на Нагатинской улице семьи работали в Боткинской больнице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Найденная мертвой 52-летняя женщина являлась бухгалтером ГКБ имени Боткина, ее 28-летний сын работал медбратом в этой же больнице. В квартире также были обнаружены тела 50-летнего мужа женщины и 76-летней пенсионерки.

Как сообщалось ранее, в квартире дома №13 по Нагатинской улице нашли тела четырех человек. Пожилая супружеская пара, теща и сын погибли от множественных ножевых ранений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.