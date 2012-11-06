Молодой человек выбросил подругу из окна и покончил с собой

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Накануне на севере столицы мужчина выбросил из окна на лестничной клетке свою подругу, после чего покончил с собой. Полиция установила, что молодые люди приехали в Москву из Узбекистана, причем девушке не было 18 лет.

"В 09:30 в службу "02" поступило сообщение о падении людей с высоты по адресу Дмитровское шоссе, дом №137, корпус 1. Прибывший наряд обнаружил тело несовершеннолетней А.Т. Тураевой, 1996 года рождения, приезжей из Узбекистана, проживавшей в том же доме", – сообщили Lifenews.ru в правоохранительных органах Москвы.

Молодой человек 23 лет был найден на асфальте под окнами. Его срочно госпитализировали, однако мужчина скончался, не приходя в сознание.

В настоящее время выясняются причины преступления. Известно, что молодые люди приехали в Москву из города Андижана.