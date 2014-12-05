По факту убийства четырех человек на юге Москвы возбуждено дело

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве четырех человек на юге Москвы, сообщает пресс-служба СКР. Сейчас криминалисты осматривают место происшествия.

Ранее в квартире дома №13 по Нагатинской улице нашли тела четырех человек. Пожилая супружеская пара, теща и сын погибли от множественных ножевых ранений.

В сентябре 2014 года M24.ru сообщало, что в квартире на Липецкой улице также были найдены тела четырех человек – двух женщин и двух мужчин.

Тогда на место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.