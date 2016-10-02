Форма поиска по сайту

02 октября 2016, 18:59

Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки на северо-западе Москвы покончил с собой

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девушки на северо-западе Москвы, сообщает "Интерфакс".

Тело студента одного из столичных вузов обнаружили недалеко от места убийства. По предварительным данным, молодой человек совершил самойбийство.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого, но Следственный комитет эту информацию не подтвердил.

Тело девушки с ножевым ранением шеи обнаружили 2 октября в парковой зоне около улицы Маршала Катукова.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По данным следствия, причиной убийства стал пьяный конфликт.

убийства самоубийства следствие уголовные дела

Главное

