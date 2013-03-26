Скейт для пальцев или летающий камень: необычные соревнования в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Наряду с традиционными соревнованиями в столице существуют и необычные турниры. Так, московские автодрифтеры в марте 2013 года выясняли, кто лучше всех умеет проходить сложные повороты на льду.

В мае 2013 года на подмосковном аэродроме Мячково пройдет Russian Drift Series - всероссийский чемпионат по дрифту.

Сетевое издание M24.ru выяснило, чемпионаты по каким необычным видам спорта проходят в столице.

Те, кто дружит со скейтбордом, не откажутся принять участие в турнире по фингерборду – нечто вроде катания на маленькой доске, которая рассчитана на управление пальцами.

Для спортсменов устанавливают мини-фигуры: рампы, фанбоксы, рейлы и ступеньки. Победителем турнира становится тот, кто безошибочно выполнит наибольшее количество трюков.

Фото: ИТАР-ТАСС

Еще один вид спорта, который появился благодаря традиционным соревнованиям, – флорбол, или хоккей с мячом в зале.

Правила игры напоминают хоккейные – надо забить гол с помощью клюшки. Но на этом сходство заканчивается: вместо шайбы – мяч, по уровню защиты спортсмены больше напоминают футболистов, а покрытие поля похоже на баскетбольное.

Фото: ИТАР-ТАСС

Тем, кто умеет запускать фрисби, можно попробовать себя в турнире по диск-гольфу. Цель игры – попасть "летающей тарелкой" в корзину, которая находится на высоте 1-1,5 метра.

Для того чтобы стать чемпионом по диск-гольфу, нужно забросить фрисби в каждую лунку, используя наименьшее число попыток. Сложность игры заключается в том, что порой "тарелка" должна обогнуть дерево или практически вернуться назад, как бумеранг.

Еще один способ выявить сильнейшего в метании предметов – принять участие в соревновании по метанию камней в воду. Другими словами – запустить "лягушку". Побеждает тот, чей "снаряд" сделает больше всего скачков.

Фото: ИТАР-ТАСС

В продолжение темы летающих вещей напомним о необычных соревнованиях, проводимых в других странах мира. Например, финны соревнуются в дальности метания мобильных телефонов. Помимо дальности, оценивается и художественность броска. А вот горцы Шотландии кидают бревна - 70-килограммовый снаряд нужно бросить из-за головы. Дополнительные баллы дают за изящность движений "метателя".

А вот на Алтае не пытаются кидать предметы – состязания по кондурге таш требуют просто поднять камень. Правда, не какой-нибудь, а весом от 90 до 170 килограммов. Побеждает тот, кто поднимет четыре таких "снаряда" с наименьшим числом попыток.

Сергей Блохин