Новости

Новости

19 марта 2015, 17:24

Спорт

"Что? Где? Когда?": прямой эфир игры, посвященной 70-й годовщине Победы

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

20 марта в в Московском молодежном многофункциональном центре (МММЦ) пройдет интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

МММЦ проводит подобную игру впервые. В интеллектуальном поединке примет участие около двадцать команд. В составе каждой из них от четырех до шести человек. За два с половиной часа игрокам предстоит ответить на сорок пять вопросов, посвященных событиям ВОВ. Победит сильнейшая команда, то есть та, участники которой обладают не только энциклопедическими знаниями, но и умеют логически рассуждать и работать сообща.
Победители турнира примут участие в следующей игре, которая состоится 8 мая.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 18.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 20 марта, 18.00
  • Что: битва интеллектуалов
  • Где: Московский молодежный многофункциональный центр
  • Кому смотреть: знатокам русской истории и тем, кто в этом году сдает ЕГЭ

