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Общество

29 июля 2014, 19:36

В посольстве США в Москве возникли трудности с выдачей виз

туризм визы задержки консульство посольство США сбои в работе технические проблемы

Фото: ИТАР-ТАСС

Посольство США в Москве испытывает технические неполадки с паспортно-визовой системой, сообщает официальный сайт ведомства.

"В данный момент Бюро по консульским вопросам Государственного департамента США испытывает технические неполадки паспортно-визовой системы, которые повлияли на процесс выдачи виз во всем мире", - говорится в сообщении.

В посольстве также отмечают, что в настоящее время не известно, когда технический сбой будет устранен: "Мы приносим свои извинения заявителям за задержку. Мы вернем Ваш паспорт с визой, как только данная проблема будет устранена. К сожалению, в данный момент мы не можем сообщить, сколько времени это может занять".

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Отметим, что граждане, которые проходили собеседование в посольстве после 21 июля и хотели бы временно вернуть свой паспорт без визы США, могут связаться с представительством по электронной почте consulmo@state.gov с темой письма "Возврат паспорта". В письме необходимо указать полное имя, дату рождения и номер паспорта.

Кроме того, если предстоит срочная поездка в США, то необходимо связаться с визовым центром по электронной почте consulmo@state.gov с темой письма "Срочное путешествие". В письме также необходимо указать полное имя, дату рождения и номер паспорта. А также причину, по которой срочно необходимо получить визу США.

Неотложными случаями считаются: экстраординарные обстоятельства гуманитарного характера, вопросы жизни и смерти, которые могут быть рассмотрены как исключительные.

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