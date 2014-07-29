Турфирма "Нева" готовится к банкротству

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Турфирма "Нева", которая 16 июля приостановила свою деятельность, готовится к процедуре банкротства. Об этом агентству ИТАР-ТАСС рассказала официальный представитель компании Марина Бакленева.

По ее словам, дата заседания совета директоров пока не известна, но процедура банкротства "совершенно точно готовится".

Как сообщалось ранее, с 1 августа "Нева" закрывает свой московский филиал. Вся деятельность будет перенесена в головной офис в Санкт-Петербурге.

Напомним, 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта.

По оценкам Ростуризма, на тот момент за границей находились до 6,5 тысяч клиентов турфирмы. Как сообщает канал "Москва 24", ожидается, что к 29 августа все клиенты турфирмы вернутся в Россию. По данным на 28 июля, из-за границы возвратились 200 россиян, купивших туры у "Невы". Сейчас за рубежом остаются еще 600 человек. Как заявили в ассоциации "Турпомощь", большинство рейсов болгарские. Практически все они возвращаются в свои даты.

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами".