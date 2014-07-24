Foursquare представил новый дизайн без "чекинов"

Фото: blog.foursquare.com

Геолокационный сервис Foursquare представил новую версию мобильного приложения. В основном нововведения коснулись дизайна. Кроме того, разработчики популярного сервиса полностью отказались от "чекинов", сообщает компания в своем блоге.

Теперь пользователи смогут "чекиниться" через приложение Swarm, которое также принадлежит Foursquare. Сервис доступен для мобильных платформ Android и iOS. После того как пользователь скачает приложение Swarm, он сможет зайти туда под своими регистрационными данными с Foursquare. Все старые "чекины", списки друзей, фотографии и другие данные автоматически переместятся на новую платформу.

Фото: blog.foursquare.com

В свою очередь Foursquare будет нацелен на персонализированные рекомендации по поиску мест. Юзер сможет использовать фильтры и установки, которые помогут найти ему кафе или посмотреть скидки в магазинах неподалеку. Кроме того, в приложении появится новый раздел "Самые популярные" - это те места, которые пользуются наибольшей популярностью у пользователей и имеют наилучшие отзывы.

Также Foursquare изменил логотип сервиса. Если раньше это была иконка "чекина", то теперь "лицом" сервиса стала розовая буква F, похожая на скрепку и эмблему супергероя.

Обновленный Foursquare может появиться в магазинах приложений уже в ближайшие две недели.