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Общество

23 августа 2012, 10:23

Ростуризм просит не выселять туристов из отелей Болгарии

туризм банкротство бизнес жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Ростуризм просит руководство Минэкономики Болгарии оказать воздействие на свои отели, которые выселяют российских туристов или просят их заплатить повторно из-за банкротства болгарского туроператора "Болгариан VIP-турс".

Ростуризм направит письмо в министерство экономики, энергетики и туризма Болгарии в связи с фактами выселения российских туристов из отелей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Ростуризма Ирину Щеголькову.

Она также сообщила, что копия письма будет направлена в МИД России.

Всего таких отелей четыре. При этом, как уточнили в Ростуризме, они заключали договор не с туристами, а с контрагентами и отношения должны выяснять с ними.

Накануне исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что порядка 500 российских туристов могут пострадать в результате банкротства болгарского туроператора, который является принимающей компанией для ряда российских туркомпаний - "Лабиринт", "Звездный путь", "Европорт" и другие.

В свою очередь источник в ассоциации туроператоров России сообщил, что с российских туристов, пострадавших от банкротства болгарского туроператора "Болгариан VIP-турс", в четырех отелях требуют повторной оплаты проживания.

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