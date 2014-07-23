На границе России появится велодорожка "Железный занавес"

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В Европе планируют создать велосипедную дорожку длиной около 6,8 тысяч километров под названием "Железный занавес" (Iron Curtain Trail). Презентация с планами по реализации была представлена на заседании Евросоюза в Вене, сообщает официальный сайт проекта.

Предполагается, что велодорожка пройдет от Баренцева моря на границе России и Норвегии через российско-финскую границу, берега прибалтийских государств, Польши, а также бывшую границу ФРГ и ГДР. Далее ее путь проследует через границы Чехии, Австрии, Словении, Венгрии, Сербии, Румынии, Болгарии и завершится на берегу Черного моря.

Дорожка пройдет рядом со знаменитыми историческими местами, в том числе сохранившимися частями Берлинской стены. По словам автора проекта, члена европейского парламента Майкла Крэймера, стоимость дорожки будет минимальной.

"Маршрут включает в себя много уже существующих и хорошо обозначенных велодорожек. Потребуется лишь установка знаков для обозначения "Железного занавеса", - объяснил Крэймер.