Первым туристским слоганом Москвы стал "Не просто город"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

У Москвы появилась туристическая символика и слоган, сообщил на совещании в правительстве столицы председатель комитета по туризму и гостиничному хозяйству Сергей Шпилько.

"На выставках и других туристических мероприятиях будет использоваться новая туристическая символика Москвы, логотип уже защищен юридически. На русском слоган звучит: "Не просто город", - рассказал Шпилько.

Туристический логотип Москвы представляет собой название столицы разноцветными буквами, изображенный уникальным шрифтом, передает корреспондент M24.ru.

Шпилько напомнил, что в 2015 году расширится ряд столичной сувенирной продукции, продолжится разработка мобильных приложений для иностранных туристов. В частности, в ближайшее время Москомтуризм начнет разработку мобильного гида для корейских туристов.

Кроме того, с 1 января у китайских туристов в столице уже появилась возможность пользоваться первым бесплатным мобильным путеводителем на китайском языке "TopTripTrip - Москва".

Ранее M24.ru сообщало, что в 2015 году комитет по туризму разработает для пешеходных зон Москвы медиагиды. С их помощью туристы смогут, например, услышать голос Окуджавы на Арбате и Станиславского в Камергерском переулке.

Как пояснил разработчик проекта Иво Петерсон, путешественники смогут взять напрокат в музеях, гостиницах и туристических центрах карты с метками и "ручки-указки", умеющие их считывать. Направив "ручку на метку", турист в наушниках услышит рассказ о московских улицах и голоса известных личностей, связанных с пешеходными зонами.

Прогулка по одной пешеходной зоне будет рассчитана на два-три с половиной часа. При этом как отмечал Сергей Шпилько, обсуждается вариант создания общей карты всех пешеходных зон города и отдельной - для каждой улицы.