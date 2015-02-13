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Москва 24

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Общество

13 февраля, 18:47

Москва вошла в "красный" маршрут для китайских туристов

туризм маршруты китай туристы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Китайские туристы начнут путешествовать по "красному" маршруту России летом 2015 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Ростуризма Ирину Щеголькову. В маршрут, посвященный деятельности коммунистической партии, вошли четыре города, в том числе Москва.

По словам Ирины Щегольковой, идея разработки маршрута принадлежит руководству Ульяновской области, где родился Владимир Ленин.

"Ростуризм поддержал данную инициативу. Однако цель такого путешествия – не только показать "красный" маршрут китайцам, но и совместить историю с природными красотами и посещением культурных объектов", - сказала Ирина Щеголькова.

Она отметила, что у китайских туристов вызывают большую заинтересованность места, связанные с деятельностью коммунистической партии и ее лидеров. Сейчас ведется работа с российскими туроператорами, которые будут формировать готовый турпродукт. "Первыми заинтересованность проявили компании, которые изначально ориентированы на китайцев", - отметила Ирина Щеголькова.

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Тур по "красному" маршруту, куда помимо Москвы войдут Ульяновск, Казань и Санкт-Петербург, будет рассчитан на одну неделю, переезды будут осуществляться по железной дороге. Россию в 2014 году посетили более 1,2 миллиона китайских туристов, это на 10 процентов больше, чем в 2013 году.

Напомним, в бывшей усадьбе Старо-Никольское в поселении Первомайское (Новая Москва) планируется открыть музей VI съезда Коммунистической партии Китая.
В главном доме усадьбы XVIII века летом 1928 года состоялся VI съезд компартии Китая - единственный съезд, прошедший за рубежом.

Президент Русско-Китайского клуба Сергея Джанша рассказал M24.ru, что, несмотря на возросшую популярность "красного туризма", путешественников из Китая в большей степени интересуют традиционные достопримечательности. "Например, музей-заповедник "Горки Ленинские" за год посетили 10 тысяч китайских туристов, а Сергиев-Посад - 89 тысяч", - отметил собеседник.

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