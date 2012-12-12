Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

12 декабря 2012, 15:27

Еще один московский туроператор приостановил свою деятельность

туризм бизнес туроператоры

Фото: vesti.ru

Столичный туроператор "Латамерика Бизнес Групп" с 12 декабря 2012 года временно приостанавливает свою деятельность.

Компания принесла свои извинения клиентам. Выплата компенсаций за неоказанные услуги будет производиться в установленном законом порядке, сообщается на сайте туроператора.

Выплаты будут осуществляться по договору со страховой компанией "БИН страхование" (бывшая "Первая страховая компания"). Размер страховой суммы - 30 миллионов рублей, срок действия договора заканчивается 31 июля 2013 года.

Сфера деятельности "Латамерики" - международный выездной туризм, сообщается на сайте Ростуризма. Туроператор осуществляет поездки в Центральную и Южную Америку и страны Карибского бассейна.

Как сообщила "Интерфаксу" глава правового управления Ростуризма Изо Арахамия, ущерб по обязательствам перед туристами, которые компания не сможет выполнить, не превышает 70 тысяч долларов. Речь идет о новогодних турах.

Отметим, это уже не первая туркомпания, услугами которой больше не смогут воспользоваться москвичи. Так, недавно о приостановке деятельности заявили фирмы "Новый век", "Глобал-Тревел Интернешнл" и "ЧерриТур". Подал заявление о банкротстве туроператор "Эль-вояж", уже признана банкротом компания "Ланта-тур".

Ссылки по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать