Еще один московский туроператор приостановил свою деятельность

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Столичный туроператор "Латамерика Бизнес Групп" с 12 декабря 2012 года временно приостанавливает свою деятельность.

Компания принесла свои извинения клиентам. Выплата компенсаций за неоказанные услуги будет производиться в установленном законом порядке, сообщается на сайте туроператора.

Выплаты будут осуществляться по договору со страховой компанией "БИН страхование" (бывшая "Первая страховая компания"). Размер страховой суммы - 30 миллионов рублей, срок действия договора заканчивается 31 июля 2013 года.

Сфера деятельности "Латамерики" - международный выездной туризм, сообщается на сайте Ростуризма. Туроператор осуществляет поездки в Центральную и Южную Америку и страны Карибского бассейна.

Как сообщила "Интерфаксу" глава правового управления Ростуризма Изо Арахамия, ущерб по обязательствам перед туристами, которые компания не сможет выполнить, не превышает 70 тысяч долларов. Речь идет о новогодних турах.

Отметим, это уже не первая туркомпания, услугами которой больше не смогут воспользоваться москвичи. Так, недавно о приостановке деятельности заявили фирмы "Новый век", "Глобал-Тревел Интернешнл" и "ЧерриТур". Подал заявление о банкротстве туроператор "Эль-вояж", уже признана банкротом компания "Ланта-тур".