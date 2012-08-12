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Общество

12 августа 2012, 17:43

Волонтеры помогут туристам сориентироваться в столице

туризм улицы волонтерство свежий воздух

ИТАР-ТАСС

1 сентября на дизайн-заводе "Флакон" состоится презентация волонтерского проекта по помощи иностранцам в навигации по Москве "WowLocal". Главное его отличие от уже существующей акции столичного комитета по туризму в том, что волонтера можно будет встретить в любой части города, сообщает газета "Вечерняя Москва".

Участвующим в проекте москвичам выдадут майку с надписью "Ask me, I’m local" ("Спросите меня, я местный") и карты. Волонтеры должны будут отвечать на вопросы туристов, показывать дорогу к искомому месту, а также рекомендовать музеи и точки общепита.


Со временем помимо футболок планируется выпустить сумки, значки и другую сувенирную продукцию, по которой туристы смогут определить "местного", сообщает The Village.

Записаться на проект можно по электронной почте askmeimlocal@gmail.com. Желающим будет необходимо пройти тестирование. Тест состоит из 10 вопросов на русском и английском языках. Волонтеров попросят проложить маршруты и подсказать, как добраться до какой-либо достопримечательности.

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