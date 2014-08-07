Юбилей ВДНХ отметили 3 миллиона человек

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Мероприятия, посвященные празднованию юбилея ВДНХ, посетили 3 миллиона человек, сообщила в эфире телеканала "Москва 24" заместитель генерального директора Ирина Гордина.

"Как обещали, отпраздновали очень широко. Установили своеобразный рекорд. Потому что за три дня мероприятия нас посетило три миллиона горожан. Знаю даже, что многие приходили все три дня на праздник", - сказала Гордина.

Неизвестные виды ВДНХ

Напомним, что в честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.

Юбилей отмечался с 1 по 3 августа. В его рамках на ВДНХ открылись выставки, прошли концерты и другие развлекательные мероприятия.