Природа Эквадора: черепахи, фрегаты и птицы-коровы

В Дарвиновском музее рассказали о природе Эквадора

19 июня в Дарвиновском музее прошла вечер-встреча "Вокруг света за 80 минут" с темой "Америка на экваторе". Прямую трансляцию вел сайт m24.ru. На вечере сотрудник ботанического сада МГУ Мэллин Новикова рассказала о джунглях Эквадора и жизни индейцев.

Ведущая: Сегодня у нас состоится очередная встреча в рамках проекта «Вокруг света за 80 минут». Не выходя за стены этого уютного кафе, больше чем за год мы успели побывать в африканских саваннах, в пещерах Урала, Франции и Испании, в Сибири, познакомились с птицами Ямала и Армении, открыли для себя Дарвинский заповедник, узнали о птичках колибри в Южной Америке.

А сегодня мы с вами побываем в Америке, на экваторе, а также отправимся на Галапагосы. Для эволюционистов это слово, можно сказать, священно, поскольку, если говорить о Чарльзе Дарвине, то именно там, на Галапагосах, у него впервые возникли сомнения в неизменности и постоянстве видов, и идея об эволюционном развитии, именно о развитии всего живого, начала свой путь.

Сегодня вашему вниманию я представлю Мэллин Новикову, сотрудника Дарвинского музея и по совместительству сотрудника ботанического сада МГУ. Итак, Мэллин и ее мама, Галина Юрьевна, сегодня расскажут нам о путешествии в Эквадор, а также на Галапагосы. Пожалуйста.

Мэллин Новикова: Всем добрый вечер. Действительно, я очень рада рассказать про эту поездку, потому что когда мы туда отправлялись, мы, конечно, знали, что это будет восхитительно, и мы очень ждали, но когда мы туда попали, то поняли, что наши ожидания это превзошло во много раз, и это место, которое навсегда останется в нашей памяти. Хотя мы бывали во многих местах, но это сейчас самые сильные впечатления. И вот мы, два участника этой поездки, нас там было несколько человек, хотим поведать обо всех красотах и приключениях, которые с нами там произошли.

Почему мы выбрали именно Эквадор, во-первых? Действительно, Америка на экваторе – это та страна, которая находится на экваторе, что обусловило даже названию: Эквадор – от слова экватор. Но причина – это не только то, что он расположен на экваторе. Эквадор состоит из трех частей, из трех разных природных зон, можно сказать. Во-первых, это, конечно, верховья Амазонки. Дальше – это горы, Сьерра, Анды Северные, Кордильеры. Это побережье, Коста, где находятся мангровые заросли, и, конечно, так как Галапагосы относятся к Эквадору, то Галапагосские острова. Поэтому мы выбрали эту страну, чтобы все увидеть сразу – и джунгли, и Анды, и Галапагосы, и океан.

Начнем с того, что Эквадор – это страна с необычной историей. Вот это их герб. Конечно, символом считается птица, одна из самых крупных птиц в мире – это андский кондор, который там обитает. В живой природе их увидеть нелегко, их очень мало осталось, поэтому только в зоопарках. Но, тем не менее, это вот символ, который изображен на их гербе.

Кито – это столица Эквадора, где вы неизбежно побываете, когда прилетите в аэропорт Марискаль, который находится за горой от города, поэтому в пути из аэропорта в город вы уже наслаждаетесь красивыми видами, потому что Кито находится на высоте 2800 метров.

Здесь вы видите одну из улочек города, на которой мы остановились в отеле, и вот этот маленький холм, который имеет такое милое название "Маленькая булочка", если перевести "Эль-Панесильо". На его верхушке статуя Девы Марии, покровительницы этого города.

Город находится все-таки не на самом экваторе, немножко южнее, 24 километра к югу, но на экватор, конечно, мы тоже попали. Этот город внесен в список ЮНЕСКО, это город, который стоит посмотреть, и даже больше чем один день на это потратить, потому что там около 50 храмов, очень красивых построек XVI-XVIII веков.

Вы сейчас видите две площади – это площадь Сан-Франциско, с одноименным собором, и площадь Независимости со статуей Свободы, которая символизирует освобождение от испанской колонизации.

В Кито очень много разных холмов. Но поскольку он расположен в горах, то везде будет то подъем, то спуск, и разные красивые виды.

Фото: ИТАР-ТАСС

Также стоит обязательно посетить вот этот собор. Мы не успели, к сожалению, поэтому только одна вот такая фотография издалека. У нас там было меньше суток, о чем мы впоследствии пожалели. Вот это базилика del Voto Nacional, она очень красиво украшена изображениями, барельефами разных животных, которых можно встретить в Эквадоре. И президентский дворец (страна - президентская республика), где, как и в других местах, можно наблюдать смену караула.

А вот этот кадр я сюда поместила ради этой остановки, вот такие трамвайные остановки можно в городе Кито наблюдать, которые символизируют примерно то же самое, что старинные поселения индейские. Домик строился всегда вокруг дерева, то есть дерево в центре, оно должно быть живым, и вокруг дом. Пока дерево живое, жив дом и благополучны его жильцы, обитатели. И остановка сделана точно так же, то есть очень символично.

Это отели, в которых мы останавливались. Мы три раза останавливались в Кито, и все отели были выполнены из дерева, то есть все это было немного под старину оформлено.

Ну и жители, конечно, Кито, это в первую очередь всех интересует, – индейцы. Конечно, индейцев мы там видели очень много, очень разных, и в каждом городе, в каждой провинции у них своя одежда, свой стиль, и, в общем-то, даже можно научиться их различать. Так что впоследствии, если вы неделю попутешествуете по самому Эквадору, то уже будете знать, откуда какой индеец родом. Но чаще всего у индейцев обязательный элемент – это головной убор, шляпа (и у женщин, и у мужчин), причем с раннего детского возраста. Как мы определили, где-то с девяти-десяти лет уже носят шляпы. Дети поменьше шляп не носят.

Встретились нам и вот такие необычные головные уборы, причем, хотя и кажется, что какой будто скомкали какой-то платок и положили на голову, он всегда скомкан одним и тем же образом. К сожалению, мы не могли спросить, что это значит, поскольку мы испанского языка не знаем, а английский язык там не пригодится, поэтому, в общем-то, стоит запастись хотя бы разговорником. К счастью, разговорник у нас был, но таких подробностей по разговорнику выяснить невозможно, поэтому это для нас пока осталось секретом, этот головной убор.

А вот этот кадр показывает, что на улицах там можно посмотреть разные промыслы кустарные и вот такое изобразительное искусство. Молодой человек – это не индеец уже, либо испанец, либо метис, я не могу вам этого сказать, и он при нас за пять минут рисовал безумно красивые картины, поэтому мы его тоже сняли.

У нас было, как я сказала, три части путешествия – это джунгли, горы и Галапагосы. И вот начали мы с джунглей, путешествовали по речкам, которые, собственно говоря, постепенно образуют Амазонку. Вот вверху я просто последовательность эту изобразила, здесь сейчас реку Агуарайо не видно, видно только Напо, Агуарайо – маленькая речка, которая впадает в Напо, Напо впадает в реку Мараньон, которая протекает большей частью по территории Перу, и вот Мараньон уже считается началом самой Амазонки.

Название реке Амазонке было дано Франсиско де Орельяна, который первым из европейцев пересек Южную Америку по Амазонке, собственно говоря. За 172 дня они прошли больше 6000 километров, это было в 1541 году. А отправился он в это путешествие именно из-за амазонок. Поскольку, конечно, греческие мифы все знали, и он знал, и, прибыв в Америку, вдруг услышал, что где-то глубоко в дебрях Амазонки живут девы-воительницы, но только так далеко, что если отправиться туда, будучи маленьким мальчиком, то вернетесь стариком. Тем не менее, он отважился и поплыл.

В пути они, действительно, встречали индейцев, были вооруженные стычки, и, как им показалось, часть этих воинов были женщинами. По крайней мере, по их описанию, они были с длинными волосами, с раскрашенными лицами. Собственно говоря, индейцы там почти все с длинными волосами и раньше были с раскрашенными лицами, поэтому не факт, что это были именно женщины, но им показалось именно так. Вспомнив, что они, возможно, те самые амазонки, Франсиско де Орельяна назвал реку, соответственно, Rio Amazonas. Отсюда название так и пошло.

Здесь, на территории Эквадора, несколько национальных парков, на территории сельвы амазонской, и один из самых крупных как по территории, так и по видовому разнообразию – это Ясуни. Большинство ученых, которые приезжают изучать флору и фауну, приезжают именно в этот парк. Но мы выбрали маленький парк, который образовался позднее, севернее, называется он Куябено. Выбрали мы его потому, что там просто более разветвленная речная сеть, более мелкие речки и большая сеть лагун.

Именно это, в общем-то, удобно, для того, чтобы рассматривать животных, поскольку когда вы плывете по речке, которая шириной даже хотя бы полкилометра, то вы не видите того, что по берегам, даже в бинокль это рассматривать неудобно. Если же речка такова, что вы практически руками можете достать направо, налево, то, конечно, это самое выгодное и удобное место для наблюдения животных. Поэтому мы отправились именно туда.

Вообще же, в Эквадоре находится 11 национальных парков, девять заповедников, и дальше я уже не стану перечислять, сколько других охраняемых территорий. Первым был заповедник – территория Галапагос, дальше был вулкан Катапакси, я про него еще буду рассказывать, третьим был как раз Ясуни парк, и четвертым – Куябено, в который мы поехали.

Прилететь туда можно на самолете, вот здесь есть маленький городок Лаго-Агрио. Кито, соответственно, вот с этой стороны остается. Через горы можно, в принципе, и переехать, но это займет сутки, поэтому, конечно, проще за полчаса перелететь на самолете, и вот на таком небольшом самолете мы прилетели.

Дальше нас взяли уже проводники местные, и на машине везли вдоль вот такого нефтепровода до речки. Почему я этот нефтепровод здесь изобразила? На самом деле, конечно, Эквадор всем известен как банановая республика – это в первую очередь. Затем - розы. Большинство роз, которые мы покупаем, тоже из Эквадора. Но оказывается, они решили сделать ставку на нефть и немножко просчитались. Они провели нефтепровод, да, это принесло много денег, но люди, которые здесь жили, фермеры, которые приехали в эту местность ради фермерства, прекрасные джунгли вырубили, и земля заразилась. Люди стали болеть, у многих сейчас там раковые заболевания. И тут правительство спохватилось. Сейчас здесь сажают джунгли заново, людям большие деньги на лечение выделяют и теперь пытаются сделать ставку именно уже на национальные парки, заповедники, на экотуризм. И вот на лодочку погрузили весь наш багаж, нас самих, и мы поплыли. Мы плыли именно по таким речкам, как видите, справа и слева деревья, так, что их можно касаться руками. Вода кажется немножко мутной.

Амазонка вообще делится на две части – на западную и восточную. Западная часть, действительно, более мутная, поскольку там очень низкая пойма, низкие берега, которые часто заливаются, и соответственно, весь грунт смывает в речку, отчего вода кажется мутной. А восточная часть, уже собственно Амазонка, там даже есть пороги, более глубокие речки, высокие берега, и она имеет более светлую воду. Светлую, но, с другой стороны, черную, потому что много разлагающейся зелени, и она кажется бездонной. Но, тем не менее, вода здесь была чистой, можно было плавать.

Это вид с вертолета того места, где мы, собственно говоря, базировались, это лагерь, в котором мы жили. Это не деревня, не поселок – это именно туристический лагерь. Вот в этих домиках мы жили, там же жили и наши проводники. Это "Лагуна Гранда", и видна там еще следующая, маленькая.

"Джунгли" мы говорим по привычке, "джунгли" – изначально санскритское слово, так назывались только индийские леса. Но джунглями мы называем любые тропические леса обычно. Собственное название джунглей Южной Америки – это сельва. От латинского, ну и впоследствии уже от испанского "silva" – "лес". Еще одно название, "гилея" – это уже от греческого, в принципе, тоже применимо и используется для американских джунглей. Я по привычке все равно говорю "джунгли", но это, конечно, сельва.

Пока мы плыли, видели не только деревья, но и огромное количество разных животных. Конечно, всем хочется увидеть колибри, но поскольку мы плыли на обычной лодке, снимали обычными фотоаппаратами, обычными камерами, то у нас колибри получилась в виде какого-то шмеля, но, тем не менее, этот шмель – это колибри, самая настоящая, немножко даже, если присмотреться, видно, размазались крылья, так она быстро машет. Колибри замечательно плавали в воздухе, их можно было увидеть, но тяжело заснять.

Фото: ИТАР-ТАСС

А вот околоводные птицы, например, змеешейка, наоборот подолгу позировали. Змеешейку можно было наблюдать, и как она сидит на дереве, и как она плавает. Единственное, что нельзя было увидеть – как она охотится. Поскольку она охотится под водой, буквально гарпунит рыбу.

Огромное количество обезьян. Всего в Эквадоре обитает девять видов – это достаточно много. Мы увидели из них семь – именно пока мы плыли на лодке. Увидеть обезьян можно по-разному. Если мелких обезьян, вроде саймири, можно увидеть близко, практически с 2-3 метров, так что можно их рассмотреть, более того, они сами любопытны, сами выходят и с удовольствием рассматривают вас, то другие, более крупные обезьяны, например, саки, их можно увидеть только в виде туманных темных силуэтов.

Научиться узнавать обезьян очень легко: каждый силуэт очень характерный, и у саки самое характерное – это хвост. Хвост у этой обезьяны самый пушистый вообще, наверное, из всех животных, только если снежный брас может с ней сравниться, и то я бы сказала, что у этой обезьяны попушистее он.

Кроме того, здесь можно увидеть и таких, может быть, не очень кому-то приятных созданий. В первую очередь, мы увидели гусениц. Эти гусеницы очень забавно себя вели. Если будет возможность, в конце я покажу видео, они своей задней частью, которая похожа на переднюю, дергали, как раз пытаясь отвлечь внимание.

И самое главное, почему здесь змеи. Они, действительно, очень похожи на некоторых змей, и как нам рассказал проводник, здесь такая двойная получается мимикрия. Наверняка многим известно, по крайней мере, про вот этот тип мимикрии – это молочная змея, которая безопасная. И вот такие ядовитые аспиды, про которых в Америке дети даже разные стишки учат (как мы учим про светофор, что красный – нельзя идти, зеленый – идем), так же они учат про этих змей, потому что последовательность желтых и красных полос – это ядовитые, а если красные и черные – это неядовитые. Но не все так просто. Если в Северной Америке этих змей немного, то в Южной их огромной количество. Поэтому когда ночью мы увидели полутораметровую змею, мы никак не могли вспомнить этот стишок, и только кричали проводнику: "Так ядовитая она, или нет?!", но он продолжал невозмутимо рассказывать нам про мимикрию. Поэтому мы слушали лекцию, пока эта змея не приблизилась к нам уже на такое расстояние, что, наконец, мы поняли, что она неядовитая, иначе бы нам сказали заранее.

Но, тем не менее, когда мы встретили ядовитых змей, удивились, насколько они невзрачные. Вроде бы, казалось, все должны предупреждать о себе – нет, не все. Вот, например, эта змея жараракусу, родственница знаменитого бушмейстера, очень ядовитой змеи, и попробуйте ее разглядеть на этом листике. И если бы проводник вовремя нас не предупредил, то мы буквально чуть на нее не наступили. Но проводники там очень хорошие, они предупреждают обо всем заранее, показывают вам каждую птичку, каждую букашку, реагируют буквально на каждый шаг и взмах руки, и благодаря им мы многое увидели.

Была у нас поездка на лодках по лагуне, заросшей деревьями, которые называются макролобиум, которые очень красиво отражаются в воде, и очень много на них разной живности. Вот эти гнезда принадлежат птице, которая называется оропендула или американская иволга. Она чем-то, может быть, на нашу иволгу похожа и издает такие забавные булькающие звуки – мы сначала даже не могли понять, что это птица, казалось, что это какой-то болотный звук.

Кроме того, прямо на территории лагеря можно было увидеть для многих загадочную и желанную птицу – гаацин, о которой до сих пор некоторые орнитологи спорят, кому она родственник, то ли кукушкам, то ли курообразным. И совершенно необычная загадочная птица, с видом какого-то древнего археоптерикса, наверное. Когда я ее увидела, подумала о каких-то необычных сказочных птицах. И чем она еще интересна – в общем-то, это летающая корова. Она жует листья, именно жует – это птица, которая действительно их немножко пережевывает, если бы мы могли ее понюхать, то понюхали бы, говорят, у нее изо рта пахнет навозом, поскольку у нее есть такой же бродильный чан, как у коровы, то есть действительно летающая корова.

Другие интересные животные – это марширующие осы. Мы видели, конечно, к счастью, только их гнезда, но когда мы к ним приблизились, нам проводник предложил громко прокричать, всем, хором, слово "Марш!". На самом деле, можно было прокричать любое слово, главное, потревожить этих ос. Мы честно прокричали "Марш!", и осы начали маршировать. Что они, собственно говоря, делают: они складывают крылья как бы на спинку и издают очень громкий звук, который, поскольку они все это хором делают, напоминает марш. Можно в Интернете потом послушать и увидеть, как эти осы маршируют.

Можно увидеть здесь и крокодилов. Кайманов, достаточно крупных. Их можно увидеть вечером, высвечивать фонариками, тогда будут видны их глаза, или днем можно посмотреть воочию, вот прямо на территории лагеря можно было увидеть такое огромное животное.

А это вот как раз наш лагерь, домики, в которых мы жили, хозяйственные помещения, и солнечные батареи. Поскольку это лагерь просто посреди леса, конечно, в основном это солнечные батареи. Есть и смотровая башня, в которой тоже можно жить, но самое главное ее назначение - можно подниматься на вот эту вышку, и как раз именно на этом ярусе большинство животных, птиц и млекопитающих обитают. И каждое утро, очень рано, на рассвете, мы поднимались, чтобы послушать ревунов, которые, действительно, очень громко ревут, и можно было посмотреть на птиц, которые летят кормиться рано утром.

Это, еще раз, солнечные батареи. Крупно – наши домики. Вход с двух сторон, домик на две семьи. Это зона отдыха, можно покачаться в гамаках. Здесь виднеется дальше столовая, в которой нас кормили.

И очередная прогулка. В отличие от других тропических лесов, здесь есть так называемый вид джунглей игапо – это, в общем-то, просто низкая пойма, которая большую часть времени залита водой, в отличие от других частей, которые то заливаются, то остаются сухими. И здесь очень бедный растительный состав, в основном это вот такие маврикиевы пальмы, но зато вид здесь очень напоминает какой-нибудь парк юрского периода. Когда мы туда попали, мы ожидали, что сейчас какой-нибудь диплодок выйдет. Но диплодок не вышел, вышел только наш проводник. Кстати говоря, проводники там очень любят пошутить, куда-нибудь уйти, оставить нас одних, а потом откуда-нибудь неожиданно выйти. На самом деле, такой приятный адреналин был, поэтому мы много впечатлений получили здесь.

Потом мы выбрались на твердую землю, терра фирма, и здесь гораздо больше было интересных растений. Знаменитое хинное дерево, которое использовали от малярии. Используют, правда, кору, но здесь листочек, чтобы ясно было, какой вид у этого дерева. Дерево копоибо мы нашли по запаху: в какой-то момент в лесу разлился чудесный аромат, и наш проводник сказал: "Ищем по запаху". Мы шли-шли, и действительно по запаху нашли это дерево, у которого смола используется в лечебных целях, ну и как ароматическая тоже.

Были ходячие деревья. Это, например, ходячая пальма, которая за свою жизнь проходит несколько метров по джунглям. Каким образом она это делает: в какой-то момент дерево наклоняется вот так в бок, и у него в этой части идут придаточные корни, та часть, которая была основная, отмирает, и она уже шагнула, хотя бы полметра. Через некоторое время опять наклоняется, опять отрастают здесь придаточные корни, отмирает предыдущая часть, и так дерево движется. Вот это как раз мы видим придаточные корни, она уже шагнула.

Мы видели деревья, которые полностью сбрасывают кору, чтобы избавиться от эпифитов, и становятся вот такими голыми. Такие деревья культивируют и в Юго-Восточной Азии, но, тем не менее, конечно, мы их здесь тоже сняли. Сейба, хлопковое дерево или капок, хлопковое – потому что плоды его, семена, содержат такие пушистые придатки, из которых делают ткани. Считается, что это то самое дерево, в которое вселяются после смерти души шаманов, и в зависимости от того, какой был шаман, это дерево будет либо добрым, либо злым, поэтому эти деревья очень почитаются. В Юго-Восточной Азии это просто хлопковое дерево. Эти деревья еще являются душителями, вы можете видеть ствол дерева, которое оно когда-то поглотило.

Фото: ИТАР-ТАСС

Ну и о муравьях немножко. Прямо на территории лагеря мы увидели тропинку, которую никто не использовал. Мы удивились, зачем есть дорожки, есть тропинка, но по ней никто не ходит. Оказалось, что это тропинка, которую протоптали вот эти муравьи, тропинка сантиметров 20 шириной. Это муравьи-листорезы, которые изо дня в день, с утра до вечера, отгрызали кусочки от деревьев и тащили примерно метров 500 по территории лагеря к своей норке. Но муравьи, как известно, хищники, они эти листья не едят. Зачем они тогда им нужны? Просто они там разводят грибы: делают что-то типа силоса и на нем разводят грибницу, а едят уже, собственно говоря, грибы.

Другие муравьи, которых мы не видели, они сожительствуют с таким растением, как цекропия – это вот ствол цекропии и лист. На черешках листьев этого растения даже бывают специальные придатки, такие мясистые, которые могут съедать муравьи, то есть это дерево их подкармливает. Дело в том, что многим деревьям очень темно в джунглях, и муравьи, которые сожительствуют с цекропией, не только используют ее как дом, но и вокруг все поливают кислотой, чтобы не росли другие растения, и тем самым освобождают место, и, как считается, могут защищать это растение от вредителей, от тех же, например, муравьев-листорезов.

Кроме того, мы плавали на рыбалку. Конечно, Южная Америка – это место, где можно поймать, наверное, самую известную рыбу – пиранью. Пиранью нужно ловить около пальм из рода Bactris, колючие пальмы, может быть, кому-то известные, персиковые пальмы, их там возделывают, очень вкусные у них плоды, местные жители употребляют их в пищу, и употребляют в пищу некоторые рыбы, и вот около этих пальм и охотятся на пираний. Причем эта рыбалка очень сильно отличается от рыбалки, к которой мы привыкли, потому что вместо того, чтобы тихонечко затаиться и сидеть ждать, нужно постоянно удочкой теребить воду. Для чего это делается? Это имитирует поведение животного, может быть, маленький птенчик упал в воду и как-то пытается выбраться, и пираньи на колебание воды быстрее приплывают. Кроме того, вы, конечно, насаживаете на крючок свежее мясо с кровью. У нас ушел целый пакет мяса с кровью, мы уже взбаламутили всю воду, но пираньи у нас никак не ловились, пока мы не поняли, что все мясо съедают у нас не пираньи, а другие маленькие рыбки, но, к сожалению, ни одной не удалось снять. А пираньи живут просто глубже, и нужно было поглубже опустить крючок, и тут же мы поймали наконец эту хищницу, но мы ее потом отпустили. Новичкам везет, это была вообще первая рыба в моей жизни, до этого, сколько я ни сидела на берегах наших рек, ни одной рыбы не поймала.

Кроме того, здесь можно плавать, несмотря на этих пираний – они держатся, как я сказала, около деревьев, где мелко, потому что на большой глубине посреди лагуны мало падает птенчиков каких-нибудь, вернее, вообще не падают, и поэтому пираньи, очевидно, больше предпочитают держаться по краям лагуны, а в середине мы плавали.

Также можно было поплавать с дельфинами, причем, заметьте, речными дельфинами, и розовыми при этом. Но увидеть их очень нелегко, потому что, в отличие от дельфинов морских, они не очень-то охотно прыгают, они, скорее, только приподнимаются, так что вы можете увидеть мордочку, увидеть их плавник, но они действительно розоватые. И эти дельфины туда заходят, только когда влажный дождевой сезон наступает, поскольку иногда эти маленькие речки мелеют полностью, и тогда, конечно, там никаких дельфинов не встретишь. Именно поэтому мы отправились в эту поездку в марте – это конец сухого и начало влажного сезона, чтобы, с одной стороны, не было много дождиков, а с другой стороны, уже были нам доступны эти животные.

Кроме вот таких заметных, известных и знаменитых, есть животные, которых очень трудно найти. Вот можете попробовать – внизу есть жаба, попробуйте найти жабу, вы видите там жабу? Эта жаба похожа на какой-нибудь листик, и увидеть ее можно далеко не сразу. Даже змеи ядовитые, как я говорила, которых тоже тяжело заметить. Бабочки же удивительно напоминают листочки: если бы не было видно усиков или ножек, то просто сухой листик, тем не менее, это бабочка. Или бабочка, которая вообще прозрачная, так что сквозь нее видны листья, деревья – тоже заметить очень нелегко. Ну, поэтому криптофауна, "скрытая фауна".

Сюда же можно отнести и более крупных животных. Вот, например, тигровая цапля, вполне напоминает какой-нибудь сучок, когда она вот так вытягивается, в норме же она сидит вот так, сгорбившись.

Было у нас и ночное путешествие по джунглям, наверное, самое впечатляющее. Я думаю, все смотрели "Аватар", правда? Если вы смотрели "Аватар" и вам хочется туда попасть, вам нужно отправиться в амазонские джунгли, ночью отправиться в лес, погасить свет, некоторое время прогуляться по джунглям и присмотреться – вокруг все будет светиться. Но, к сожалению, снять это свечение я просто даже не знаю, как, поэтому вот эта плохая фотография только ради того, чтобы вы увидели, что же там светится. Вот такие маленькие голубоватые волоски, покрывают листья, кору, веточки – это грибы, которые светятся. Кроме того, там есть светлячки, светящиеся гусеницы, и вот это все вокруг – и на земле, и на ветках – было попадание в "Аватар", только чуть-чуть более бледный, чем в кино.

Кроме того, если вы включаете фонарь, то тут же видите огромное количество жизни, которую до этого вы не видели. Пауков-птицеедов, которых почему-то там тарантулами называют, их огромное количество, как у нас мух или комаров. Встречаются вот такие необычные пауки с ловчей паутиной, вот голубеньким как раз подсвечена паутина, которую они набрасывают на других животных. Очень много разных животных, это вот только некоторые из них.

И, конечно, у нас была поездка к индейцам. Это деревня Сиона. Всего на территории Эквадора пять индейских сообществ, и они живут вот в таких домиках на сваях, которые еще напоминают те домики, в которых жили и мы. Собственно говоря, индейцы и построили тот лагерь. Это место, где они готовят пищу, и для нас они тоже ее готовили. Готовили нам лепешки из маниока, его называют иногда кассава и юкка, но не путайте с другим растением юккой.

У маниока, так же, как и у картофеля, используют корневище, но в отличие от картофеля у маниока очень сложный метод обработки. Сначала его с помощью мачете выкопали, почистили, обязательно натерли на терке мелкой, завернули в циновку, выжали (выкручивают циновку, как белье мы выжимаем) с помощью палки, чтобы выжать как можно сильнее. После отжимания он становится практически сухим, и на раскаленной сковороде, тут же, насыпав эту муку, жарят.

Почему все так сложно и почему это обязательно? Маниок относится к семейству молочайных, если кто-то знает, молочай – это ядовитое растение, 400 грамм этого растения считается летальной дозой для человека, тем не менее, его едят – как же так? Так что же за яд? Это синильная кислота, вернее, сначала там содержится гликозид синильной кислоты, который под действием фермента, когда повреждается кожура, постепенно превращается в синильную кислоту, но она летуча. И чтобы она побыстрее улетела, сначала его трут, увеличивают поверхность, отжимают, чтобы как можно больше сока ушло, высушивают, и дальше термическая обработка, уже полностью яд удаляется. Правда, честно если сказать, есть, конечно, сорта маниока, которые содержат большую концентрацию и меньшую этой синильной кислоты.

Чтобы подтвердить ядовитость этого растения, скажу, что, например, в Африке, где тоже его возделывали, какое-то время очень торопили рабов с обработкой маниока, потому что они должны были есть на бегу, и многие стали болеть, просто травились этим маниоком, пока хозяева не поняли, что лучше уж дать им время, чем все время новых рабов покупать.

И, конечно, индейцы раскрашиваются какими-то разными красивыми красками, одна из них получается из семян растения бикса. Вот прямо при нас взяли плод, растерли косточки и семена этого растения, и вот получилась краска, которой мы все там радостно вымазались.

На этом я свой рассказ о джунглях закончу. Не все фотографии, конечно, я могу показать, потому что некоторые животные очень быстро перемещались. Если вы видели в нашем музее или где-то еще красивых тропических бабочек с небесно-голубыми крыльями, до 20 сантиметров может быть размах их крыльев, то это бабочки морфо, которые обитают именно здесь, и их можно увидеть, но сфотографировать не удалось.

И наконец, мы отправляемся в Анды. Еще Гумбольдт назвал этот участок на территории Эквадора "проспект вулканов". Потому что именно здесь проходит кусок панамериканского шоссе, справа и слева от которого больше 30 действующих и потухших вулканов. Вот здесь изображено только несколько из них, самых известных, самых больших, самых знаменитых. Например, один из самых знаменитых эквадорских вулканов – Котопахи, который имеет высоту 5911 метров. Мы видели извержение одного вулкана – это Тунгурауа. Посетили мы давно потухший вулкан, в жерле которого находится озеро Килотоа.

По дороге к этим вулканам, конечно, мы наблюдали и водопады, и просто леса, красивые места. Вот мы сейчас идем к водопаду по эвкалиптовому лесу. Мы очень удивились, увидев там эвкалипты, но в посадках – почему бы и нет. Была и эквадорская флора, вот, например, напоминает, наверное, дурман, в общем-то, родственник дурмана и есть, какие-то помидоры, возможно, дикие, по крайней мере, точно какое-то растение семейства пасленовых. Местечко это называлось Молинука, и вот это ущелье, как нам рассказывал гид, как раз, возможно, образовалось от извержения Котопахи, от его лавы протекающей, потому что речка, по крайней мере, здесь бежит именно с Котопахи, с того большого вулкана.

Водопад, к которому мы шли, – это Рио-Пита, 70-метровый. По дороге были разные маленькие водопады. За стену воды этого водопада можно зайти, как за занавес, но, правда, заходить туда очень мокро и холодно. В Эквадор нужно брать с собой разные кофточки – это все-таки горная местность, сам Кито на высоте почти 3000 метров, и дальше мы поднимались до 4000 метров, поэтому вода там, конечно, тоже холодная.

Ночевали мы в этот день в замечательной усадьбе, которая называется – асьенда. Эта усадьба нас очень удивила, ее держат испанцы Марко и Маргарита, работают у них, как обычно, на всех асьендах, местные индейцы, но когда мы вошли в дом, первое, что мы увидели – картину "Тройка". Мы очень удивились и спросили: "Это что, для русских туристов?" – ну, потому что как иначе понять, зачем где-то в горах, на высоте 4000 метров, в Эквадоре, русская "Тройка". Но оказалось, что 130 лет назад русский эмигрант приехал сюда, построил эту усадьбу, и вот его потомки, собственно говоря, ею владеют и открыли вот такой небольшой туристический бизнес, просто принимают туристов. Они занимаются земледелием, разводят альпак и лам, попутно еще принимают русских туристов, кормят их очень вкусными супами.

Фото: ИТАР-ТАСС

Вообще, в Эквадоре очень вкусные супы. Это то, что там стоит пробовать. Больше всего нам понравились кино, кинуа, кинва называется, родственник амаранта, и суп локра из картофеля и сыра. Можно также там отведать канелясу, сидя у такой маленькой печки, когда очень холодно вечером. Канелясу – это тростниковая водка с корицей и маракуйей. Напоминает наш глинтвейн немного, тоже пьют горячим.

Можно примерить разные пончо, покататься на ламах или альпаках, просто с ними пообщаться, потому что это самые пушистые и самые милые существа, которые только есть на свете, лично для меня. И поэтому пообниматься хотя бы с ними точно можно. Но покататься, предупреждаю, не больше 50 килограммов. Так что худеем.

Там еще очень красивые виды: горы как лоскутные одеяла. Там очень необычное ведется земледелие, мы как-то привыкли немного к другим видам в Юго-Восточной Азии, поэтому нас это удивило. Иногда под очень острыми углами, так что нам было странно, как вообще эти поля там существуют. Но, кроме альпак, там есть еще и ламы. Вот специально их здесь две я показала рядом. Альпаки более пушистые, у них более пушистая морда, более пушистая шея, у ламы более лысоватые, что ли. На самом деле, они и не совсем родственники, как выяснилось недавно.

Там же мы посетили Гран Каньон – Большой каньон – действительно большой и глубокий. Но ехали мы, напоминаю, к вулкану. По дороге очередные индейцы местные, но тоже, видите, девочка маленькая уже в шляпе. Озеро Килотоа называется так же, как и вулкан. Вулкан этот извергался 800 лет назад, но, тем не менее, остается действующим. Мы плавали по этому озеру на лодках, местами можно наблюдать выходы горячей воды, пузырьки газа. И когда светит солнце, то все это озеро становится изумрудным. Но, к сожалению, в этот момент начали опускаться облака, и мы успели снять только маленький клочок этого изумруда. Обратно можно подняться на лошади, но пешком интереснее, потому что очень много красивых растений, интересных животных и, конечно, колибри, потому что колибри живут именно в джунглях. Колибри - редкость, там их мало. В основном это, конечно, горные леса. И именно здесь их можно увидеть в большом количестве, но для этого нужно идти пешком.

Вот тоже униформа индейцев – гольфы обязательно одинаковые, туфли, одинаковой длины юбки, шапки, только разноцветные шали.

Вот уже дорога дальше, вдоль Панамериканского шоссе, где можно встретить такие огромные агавы. Вот мы подъезжаем уже к следующему вулкану, Тунгурагуа. В данный момент он извергался только пеплом, лаву мы никакую не видели, но иногда можно увидеть и извержение с лавой. Причем можно подняться и близко посмотреть, только что не заглянуть в сам вулкан. На восхождение нужно потратить целый день, мы туда не поднимались, нам было достаточно посмотреть на действующий вулкан. И городок, который расположен у подножья этого вулкана, называется Баньос. Но если вы знаете немного испанский язык, то наверняка встречали такое название на туалетах – тоже баньос. Почему город называется как туалет, уборная? Там есть термы – горячие источники, в которых можно купаться. И мы радостно в 7 часов утра отправились в эти термы. Но оказалась, что термы – это, по сути, бани. Просто под открытым небом горячий источник, конечно, мы туда купаться уже не пошли. То есть действительно термы там есть, но это именно баньос. Городок тоже с разными постройками колониальной эпохи, расположен он на высоте 2000 метров, но в небольшой долине на таких обрывистых берегах. Здесь можно с моста, например, прыгнуть на тросе, можно просто погулять по городу, можно подняться на тот вулкан, о котором я говорила. Это отель, в котором мы жили. А можно посетить зоопарк, чтобы увидеть то, что не успели увидеть в джунглях. Например, ягуаров и ягуарунди. Ягуаров все знают, а ягуарунди – редкий зверь, напоминающий кошку, но весьма хищную кошку, и замечательных паукообразных обезьян. Причем здесь можно с ними поздороваться как за руку, так и за хвост. Но если вы с ними не поздороваетесь за хвост, они сделают это сами. По крайней мере, когда я подошла к клетке и рассматривала этих обезьян, кто-то взял меня за лодыжку и потянул. Я думаю, кто посмел, поворачиваюсь – это обезьяна своим хвостом обвила мою ногу и тянет в клетку. Но поскольку кончик хвоста у них голый и даже имеет узор такой же, как на пальчиках, то ощущение полное, что вас рукой трогают. Очень любознательные обезьяны, вполне можно с ними пообщаться. Мы их покормили орешками.

Здесь можно увидеть андского кондора – символ Эквадора, гарпию, про которую все слышали, но не видели. Конечно, слышали про мифических, но кто знает, вдруг именно отсюда индейцы придумали свой головной убор. Это моя уже версия.

И очередные водопады. "Фата невесты" – главный водопад, и водопад от местной ГЭС. Переправиться через это ущелье можно на подвесной корзине, и под вами будет не только маленькая речушка, но и огромные древовидные папоротники. Так что можно представить себя в древнем лесу.

Кроме древовидных папоротников, там есть и древовидные помидоры. Действительно, вот такое дерево тамарилло, или томатное дерево, его плоды используют и как овощи, и как фрукты. Мы пили как фруктовый сок.

Маракуйя, но не та, к которой мы привыкли, два других вида. Эта маракуйя очень кислая, "Кавалерийская звезда" называется, более сладкая гранадилла, а бабако – это похоже на папайю, другой вид. Еще можно встретить такое дерево курапита, или пушечные ядра. Действительно такие огромные плоды у этого дерева, очень красивые цветы, но очень опасно проходить под этим деревом.

Подкрепившись, мы идем к следующему водопаду Пайлон дель Дьябло, что означает "Кастрюля дьявола", и действительно похоже на кастрюлю дьявола. Наверное, в аду не только сковороды. Здесь очень бурлит вся эта вода, большой высоты, двухкаскадный этот водопад. Это вид по дороге к нему.

И еще одно местечко, которое мы посетили в горах, это известный рынок Отавало. Конечно, можно по дороге заезжать в деревеньки разные и найти много разных изделий индейских, и из альпаки каких-нибудь одежек, но вообще, все деревни там специализируются, поэтому нужно знать, куда ехать. Например, можно встретить деревню, где всё из кожи делают, а деревня называется кожаная. Гончарные деревни, шляпные деревни, джинсовые деревни, но на рынке Отавало все это будет в изобилии. И самое главное, там можно насмотреться на разных индейцев. И здесь у них совершенно другой стиль одежды. Одинакового покроя тапочки, у мужчин обязательно белые, у женщин черные. Черная юбка у женщин, белые обязательно штаны у мужчин. Белая блузка и рубашка у обоих, но у мужчин обязательно либо жилет, либо пончо черное должно быть. И у женщин очень красивые вышивки на этих блузках.

Дальше мы посетили рядом с этим Отавало еще археологическое место Cochasqui, что означает "срединное озеро". Вообще qui – срединная земля, это с древнего индейского языка "середина, центр", coch – "озеро". Это место расположено фактически на самом экваторе, буквально в километре от него. И оно считается, возможно, одной из самых древних индейских обсерваторий. Здесь есть курганы, которые по форме напоминают скорпионов, и 21 мая ровно самый большой курган расположен под созвездием Скорпиона. Есть там те, которые напоминают другие созвездия, соответственно, как бы отражают небесный свод. Кроме того, есть такие две платформы, одна из которых, как предполагают, лунный календарь, другая – солнечный. Они сейчас под крышей, конечно, но поскольку раскопки произведены здесь, их охраняют от дождя, от разрушения. И маленький музей с фигурками человека, жующего коку, в больших количествах. Почему так важна эта фигурка человека, жующего коку? Поскольку это растение занимало очень важное место в жизни индейцев, например, племена майя даже измеряли расстояние в листьях коки – сколько нужно съесть листьев, чтобы куда-то дойти. Например, туда я дойду за десять листьев коки, а туда – только за двадцать листьев коки. И примеры гончарной ранней культуры, примерно I тысячелетие нашей эры. Говорят, что напоминают зародыш кукурузы. Не знаю, скорее, на ботинок похоже.

Это прощальный снимок с Андами, и мы отправляемся на Галапагоссы. Из 13 больших островов и огромного количества мелких мы выбрали самые известные и самые знаменитые. Прилетели мы сначала на остров Бальтра и поселились на Санта-Крус, для этого пересекли его. Побывали мы на самом большом острове Изабелла, на Флореане, на Бартоломе, знаменитый остров, немного на Сантьяго, и около Изабеллы маленький, не подписано, Тинторерас. Это Бальтра, первый, куда вы прилетаете. Дальше на пароме вас перевозят уже в Санта-Крус, пересекаете этот остров, доезжаете до городка Пуэрта Айора, и, конечно, сразу все бегут в Центр Чарльза Дарвина, чтобы увидеть этих галапагосских черепах, в честь которых и острова названы, которые восхитили Чарльза Дарвина в свое время. Но, на самом деле, этих черепах можно увидеть везде, не только в этом центре, поэтому мы насмотрелись на них вдоволь. Черепахи действительно огромные, так что на них можно было бы покататься, то есть вес человека они вполне выдержат. Но, кроме того, мы мечтали увидеть дарвиновских вьюрков. И на каждом острове мы пытались выяснить, правда ли они отличаются. Можете здесь сами посмотреть, правда, отличаются. И конечно, их там было огромное количество, и у всех разные клювы, все как положено.

Но Дарвин наблюдал не только за вьюрками и черепахами. Огромное количество разных других животных и растений, о чем почему-то знают меньше. Например, есть там эндемичное растение скалезия, род целый эндемичный, которого там несколько видов, и тоже они на каждом острове разные. К сожалению, у нас только одна фотография. А вот альбатросов мы не увидели. Но стоит такая замечательная скульптура альбатроса. Альбатрос здесь обитает только на двух островах, очень удаленных, целый день нужно до них плыть, но поскольку альбатросы не сидят на месте целый день, то увидеть их не факт, что получилось бы, и мы решили посмотреть других обитателей, а альбатросов в следующий раз.

Конечно, еще одно животное, которое привлекало наше внимание, и мы пошли на него "охотиться" – это игуана. Но наземных игуан стоит смотреть именно в каких-нибудь центрах, типа центра Дарвина. Их увидеть в природе очень нелегко. А вот морских игуан – мы сначала за каждой игуаной охотились, думая, что это последняя в нашей жизни игуана, первая и последняя, и больше ее никогда не будет, потому что мы так мечтали их увидеть. Но оказалось, что их как воробьев, как ворон, как галок – самые обычные животные на Галапагоссах. Мы неоднократно их увидим на этих слайдах.

Второе место, куда мы отправились – это Тортуга Бэй. Дорога была длинной, несколько километров, но мы об этом совершенно не жалели. Вдоль дороги были леса из опунции, из канделябровых кактусов, и огромное количество разных животных. Это и галапагосские пересмешники, тоже на каждом острове разные, и лавовые ящерицы. Кстати, тут их две, угадайте, кто из них самец, кто самка. Я подумала, что красный – самец, потому что привычно, что самцы более нарядные, привлекают внимание самок, и у ящериц в том числе. Но оказалось, что здесь все наоборот, именно это самка. Опять, естественно, морские игуаны. После того, как мы прошлись по лесу, мы долго шли вдоль побережья Тихого океана – зона, где купаться, конечно, нельзя, потому что здесь очень длинная полоса прибрежная, где много камней и волны очень опасны. Но мы шли до того места, где можно плавать. Найти это место очень легко – будет написано "СТОП". И вы поворачиваете на сам пляж.

Еще одно животное, которое нас восхитило, – это пеликаны. Если бы не перья, мы бы решили, что это птеродактили летают. Вообще мне в Южной Америке все время казалось, что я в парке юрского периода нахожусь. Действительно, он очень похож на какое-то доисторическое животное. Тут он на манграх сидит. И вот Тортуга Бэй, где можно купаться. Это маленькая бухта, где море спокойно и свободно от акул. Здесь можно поплавать вместе с игуанами, они плавают от вас в метре, полутора.

Это уже поездка на Бартоломе. Пингвинов мы тоже мечтали увидеть, самых маленьких галапагосских пингвинов. Они действительно крошечные, но их там все меньше и меньше. И было такое чувство, что на каждом острове по пингвину – мы на каждом острове видели именно по одному пингвину, не больше. Как нам сказали, почти так и есть, к сожалению.

Фрегаты – птицы, которых мы очень ждали, но не сезон размножения. Поэтому то, ради чего мы их хотели увидеть, – в сезон размножения они раздувают огромные красивые, как воздушные шарики, мешки, – здесь этого было не видно. Но мы насмотрелись на них с огромным удовольствием, это очень большие красивые птицы, правда, пираты своего рода и отнимают добычу у всех, даже у морских львов.

Это самый, наверное, знаменитый вид на Бартоломе, зубоподобная скала, которую можно попирать своими ногами, то есть можно просто на нее наступить, что, собственно, моя мама тут же и сделала.

Там же можно увидеть вот таких красивых птиц с небесно-голубыми лапами – голубоногие олуши. Бартоломе – это еще и марсианские, или лунные пейзажи. Здесь только один кадр, но мы очень долго совершали восхождение на смотровую площадку, откуда и получилось наступить на эту скалу, а вокруг были красивые марсианские пейзажи. Животные здесь непуганые абсолютно. Канюка мы только что руками не спихнули, чтобы он, наконец, полетел, хотя вообще на Галапагоссах ближе, чем на 3 метра подходить к животным нельзя. Ходят специальные волонтеры, гиды, которые постоянно вас об этом предупреждают, чтобы вы не только их не трогали, но и ближе трех метров не подходили. Но поскольку за этим следят очень строго, то животные настолько относятся ко всему спокойно, равнодушно, что вы можете наступить на какую-нибудь игуану, если будете бежать, или сбить какого-нибудь пеликана, потому что он просто не успеет от вас увернуться - считает, что вы обязаны его обойти в прямом смысле слова. Ни одно животное не уступит вам дорогу. Вы будете обходить и уступать дорогу им.

Это очередной кактус лавовый, он один из первых поселяется на лаве. И вот как раз остров Сантьяго рядом, вот Бартоломе виднеется, где мы насмотрелись на всевозможные виды лавы, нам прочитали целую очень интересную лекцию не только про то, какие виды лавы бывают, но и как она течет, как происходит извержение, как лавовые образования постепенно заселяются растениями и как попадают туда животные. Вот, например, как раз пионеры – первые заселяющиеся растения. Как раз текилью ела ящерица, которую мы там встретили. Такое растение малюга крошечное. Но потом пошли лавовые кактусы и так далее.

И мы возвращаемся на Санта-Крус и сразу идем к рыбному рынку, потому что два раза в день в этом месте можно посмотреть на морских львов, пеликанов, фрегатов и всех остальных животных, буквально можно подойти к ним впритык. Можно, например, присесть на лавочке рядом с морским львом. Конечно, не с самцом, самцов вы там не увидите, а если и увидите, то только издалека. Самки и детеныши. Например, этот морской лев (мы их котиками ласково звали) стоит сейчас за прилавком, перед ним лежит рыба и он ждет своей очереди. Рыбу он не кусает, только когда отрезают кусочек или плавник, или кожу, ему бросают, он съедает. Очень умильно смотрятся. Они ведут себя как наши кошки. Он может положить мордочку на эту рыбу, может об нее тереться, смотреть преданно в глаза, но он не укусит ни одного кусочка, он будет ждать, хотя выпрашивают они так, что мы хотели купить всю рыбу и отдать им.

Еще один остров – это Флореана – первый остров, который там заселили, и заселили пираты. А почему? Потому что там нашли источник воды. С водой на Галапагосах плохо. Зато на этом острове пляж с черным песком, даже с зеленоватым отливом, но вывезти оттуда хотя бы две песчинки не представляется возможным. Вообще ни ввезти, ни вывезти на Галапагосы и с Галапагос ничего нельзя, даже с острова на остров. Причина – там на 500 эндемиков около 500 интродуцированных растений, которые завезены туда, и они более конкурентные, более сильные. Я приведу в пример наш борщевик, который завезли нам с Кавказа, мы не знаем, куда от него деться. Примерно то же самое там от других растений. Они не знают, как от них избавиться, и поэтому очень строги с карантином. Если на каком-то одном острове купили фрукт и съели, косточки должны выбросить именно там, по дороге есть нельзя – до такой степени. Поэтому песчинки, даже маленькие, у нас отобрали. Везде все осматривают, вывезти невозможно.

Фото: ИТАР-ТАСС

Вот на этом пляже можно поплавать с большими зелеными морскими черепахами, у которых панцири не меньше метра в диаметре, их буквально можно потрогать, над ними поплавать. Они при этом будут медленно объедать на камнях водоросли, и здесь же можно поплавать с акулами. Если честно, я не хотела плавать с акулами, хотя, как нас убеждали, они безопасны и отдыхают в обеденное время на дне. Как-то не очень хочется плавать с акулами, и поэтому я пошла плавать только тогда, когда сказали, что акул нет. Когда под вами проплывает акула, даже пусть она всего полутораметровая, что тоже немало, выходишь из воды очень быстро.

Как я сказала, здесь поселились первые пираты, и помимо того, что здесь был источник питьевой воды пресной, здесь был источник пищи. Собственно говоря, это галапагосские черепахи, большинство которых съели. Многие виды уже вымерли по этой причине - животных брали с собой, как всегда свежие консервы. Сохранились такие каменные постройки пиратские с какими-то непонятными головами. Мы здесь осматривали кельеподобные жилища, в которых они жили.

Еще мы отправились на остров Изабелла, самый большой, чтобы посетить очередной вулкан. Вулкан второй в мире по величине. По дороге к нему в очередной раз мы чувствовали себя в каких-то древних лесах из-за древовидных папоротников, здесь омела галапагосская, забавные ромашки, или астры дарвиновские, как их иногда называют, кусты двухметровой величины. И вот вышли к 10-километровому в диаметре вулкану Сьерра-Негра. Извергался последний раз в 2005 году, поэтому совершенно нетронутая поверхность его кратера. Второй в мире по величине вулкан после африканского.

Следующий вулкан там же, чуть дальше – это вулкан Чико, который извергался где-то в 1975 году, поэтому видно, что он уже разрушившийся немножечко, уже растениями занят, например, канделябровыми кактусами. Здесь нам продолжили лекцию, например, показали лавовый тоннель, как образуются потоки лавы. И здесь же по дороге мы наелись этого самого интродуцента. Огромные суммы денег тратят, куча людей задействована, чтобы уничтожить прекрасную на вкус гуаву. Испанцы, когда ее пробовали, говорили, что запах и вкус ее просто райские. На самом деле, очень вкусное, полезное лекарственное растение, на сердце благоприятно действует, но вытесняет местную флору. И одна из причин, почему она так конкурентна, – случается на Галапагосах такое явление Эль-Ниньо, теплое течение. Вообще, около Галапагос четыре течения, одно из них холодное, благодаря чему там пингвины живут, течение Гумбольдта. А Эль-Ниньо – теплое, оно нарушает всю климатическую обстановку и на Галапагосах, и на побережье Южной Америки. И вот именно южноамериканские растения типа гуавы его переносят, а местные тут же выпадают, поэтому их и теснят. Но нельзя путать (лично мне кажутся похожими) – тут яблочко зеленое, и тут яблочко зеленое. Но ни в коем случае не спутайте. Одно из самых ядовитых растений на земле. Если вы его раскрошите, то вы увидите, на что оно похоже: ни на яблочко, скорее, на чеснок, страшно ядовитое. Буквально, если его куснуть, даже не проглотить, можно уже через несколько минут отправиться в мир иной. Вот так выглядят эти деревья. Смерть от удушья, синильная кислота та же.

И еще есть достаточно известная, может быть, кто-то знает о ней, Стена плача. После пиратов на острова Галапагосские стали ссылать заключенных. И чтобы заключенные там не скучали и не задумали какой-нибудь побег, например, их чем-то надо было занять. А чем занять, если остров безлюдный и там нечего делать? И придумали – пусть они строят стену. Но чтобы стену было строить сложнее, на самой высокой части, самой удаленной от берега, и чтобы камни носили непременно с берега и непременно сами, без помощи каких-либо средств, вручную. И вот строили эту стену. Поэтому она и Стена плача, многие заключенные на этой стройке и погибали.

На острове Изабелла много прудов. На прудах можно наблюдать огромное количество живности в шаговой доступности: и красивых фламинго, и огромное количество разных куликов, ходулочников, песочников, уток разных. И вот именно здесь нам приходилось как-то распихивать игуан, чтобы пройти к этим прудам. Здесь тоже есть черепаший питомник. Это как раз молоденькие, маленькие черепашата, можно увидеть буквально весь цикл их размножения – от маленьких до больших. И вот еще раз голубоногие олуши. Наверное, самые большие скопления, которые мы видели именно на Изабелле, по крайней мере, несколько сотен. В одном месте мы их наблюдали, помимо того, что они красивы, мы наблюдали за их стратегией охоты, а еще за стратегией или тактикой охоты пеликанов. Голубоногие олуши пикируют в воду, причем вот таким определенным образом разворачиваясь, как самолет "бочку" делает, именно заходя на крыло и переворачиваясь вокруг себя, ныряют в воду. А пеликаны собирались небольшой стаей, штук по пять кружочком, и каждый пеликан взлетал на небольшую высоту. Если олуши взлетали на высоту нескольких метров, делали круг, чтобы набрать скорость, то здесь они взлетали на 30 сантиметров максимум и плюхались грудью в воду, буквально глушили рыбу. У них специально на груди даже есть воздушный мешок, который смягчает этот удар. То есть два совершенно разных способа рыбалки. Фрегаты, разные чайки тут же вокруг все это караулят, могут на голове у пеликана сидеть. Даже пеликан сидит и ждет, чтобы отлетела эта чайка или кто-нибудь, ему же нужно вылить воду из мешка, чтобы проглотить рыбу, но как только он раскроет клюв, рыбы там уже не будет. Это мы наблюдали неоднократно. Поэтому охотиться ему приходится и на себя, и на того дядю. А галапагосский кроншнеп, мы здесь целое видео сняли, как он охотится за крабом, и краб бегал до последней лапы.

Еще один маленький остров мы посетили, Тинтарерас, там специально проложены каналы, в которые заплывают акулы, уже опасные акулы, молотоголовые. В этот раз их не было, и мы, к сожалению, их не сфотографировали. Здесь мы видели морских котиков, но только далеко, к ним подходить уже нельзя. В отличие от морских львов они более опасны и агрессивны, недружелюбны. То, что кажется здесь пометом, мы подумали, что это помет олуш или чаек, это лишайниковые обрастания. И здесь мы видели также огромное количество молодых игуан сантиметров от 10 до 30 максимум в длину.

К сожалению, на этом наше путешествие заканчивается. Я даже не знаю, сколько времени это заняло, потому что у меня есть маленькие кусочки видео.

Вот за прилавком стоит лев, о чем я и говорила. Сейчас будут все его умильные позы. Это настоящий рыбный рынок. На нем и морские львы, и пеликаны, и чайки работают попрошайками. Но сколько мы ни смотрели, ни разу не было попытки стащить хотя бы маленькую рыбешку или хотя бы чуть-чуть куснуть. Даже если человека не было рядом, терпели. Но вообще, именно морских львов, как правило, в цирках держат, чтобы они выступали, они дрессируются хорошо, в отличие от морских котиков, которые… Вот, съел, наконец, заслужил.

Здесь уже кусочек, когда осталось только двое пеликанов. Но сначала издалека мы их увидели впятером и долго гадали, что же они такое делают. Этому повезло. Возможно, мы как раз способствовали, потому что, когда шли, видели фрегатов рядом, они там летали. Но когда подошли, фрегаты быстро ретировались, поэтому, возможно, мы поспособствовали тому, что пеликаны наелись. Вот, практически не взлетая.

Сейчас будут олуши. Олушей там несколько видов, это именно голубоногая, самая красивая, наверное. Есть еще с красными лапками, этих мы не видели, и масковые, мы их видели на берегах, но не так массово, как голубоногих. Вот она делает круг, набирает высоту, высматривает рыбу, высмотрела, но в данном случае она не перевернулась полностью, сейчас второй раз она сделает полный поворот.

Это гусеницы достаточно крупные с хвостами, похожими на головы. Они еще и постукивали каким-то образом.

Это птица гоацин, про которую я говорила, которая сейчас как раз будет есть листья. К сожалению, солнце было с той стороны, обойти не удалось, пришлось снимать против солнца. Очень шумные, я бы сказала, шаркали по деревьям, не перелетали, не переходили, а просто плюхались на них. Птица-корова, которая сейчас наестся и сядет отдыхать-переваривать.

Морская игуана. Найти на камнях ее очень нелегко, это я ее нашла видоискателем, потому что они такого цвета, как камни, и, кажется, такой фактуры, как камни. Она сейчас ест морские обрастания какие-то, дожевывает, но мы ее смутили, поэтому она бросила есть. Еще любопытно было наблюдать, как они фыркают. Поскольку вода соленая, нужно избавляться от соли, и они как будто чихают, тем самым они удаляют избыток соли, но чихание заснять не удалось.

В море, пока мы плыли от острова к острову, можно было наблюдать огромных скатов мант, причем они выпрыгивали из воды. Потрясающе выпрыгивали и переворачивались летучих рыб целые стаи, которые летели по несколько метров.

Фрегаты, те самые разбойники, они сейчас сопровождают корабль. Как чайки летят с кораблем, но ужасно красивые.

И закончить, наверное, надо галапагосскими черепахами, с которых мы практически начали. Вот это одна из совершенно свободно живущих, то есть это не в питомнике, а по дороге к Стене плача на Изабелле. Черепах мы там видели три вида. Вот у этих панцирь низко опущен на голову, есть такие, у которых он, как седло, изогнут, это для того, чтобы они могли повыше поднять голову. Эти черепахи питаются наземной растительностью, а те, у кого как седло, могут приподниматься и даже кактусы погрызть. Но мы их видели только на Флореане и в питомнике.

Спасибо за внимание. Я надеюсь, мне удалось передать наши впечатления, потому что это именно то, чем я хотела поделиться - как интересно путешествовать по Эквадору. Это совершенно безопасно, проводники всегда очень приветливы, даже если вы плохо будете знать язык, они постараются сделать все, чтобы вы все поняли.