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Москва 24

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Общество

04 августа 2014, 15:03

На территории "Москва-Сити" появится смотровая площадка

туризм Москва-Сити смотровые площадки социальные объекты

Фото: M24.ru

Около "Башни 2000" международного делового центра "Москва-Сити" откроют новую смотровую площадку, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на президента ОАО "Сити" Дмитрия Гранова.

Он отметил, что это лучшая обзорная площадка и точка для съемки "Сити". Комплекс можно будет увидеть с противоположной стороны реки. Вход на площадку будет свободным. На территории появятся лавочки и бинокли. Также на площадке откроют парковку для туристических автобусов. В настоящее время проект проходит согласование.

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Недавно смотровая площадка открылась на 58-м этаже делового комплекса "Империя". Туда можно попасть, предварительно записавшись на сайте на индивидуальную или групповую экскурсию.

Гранов также рассказал о строительстве "Москва-Сити". Он отметил, что при строительстве комплекса используются небьющиеся стекла и самые прочные марки бетона. В каждом здании есть специальные помещения, где можно провести время в ожидании службы спасения. Они абсолютно изолированы от внешнего пространства, имеют защитные огнеупорные перегородки, свой доступ кислорода, запасы воды, а также отдельное подразделение МЧС.

Он добавил, что ко Дню города на территории "Москва-Сити" установят новые ограждения, которые потом будут во всем центре.

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