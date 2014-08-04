На территории "Москва-Сити" появится смотровая площадка

Фото: M24.ru

Около "Башни 2000" международного делового центра "Москва-Сити" откроют новую смотровую площадку, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на президента ОАО "Сити" Дмитрия Гранова.

Он отметил, что это лучшая обзорная площадка и точка для съемки "Сити". Комплекс можно будет увидеть с противоположной стороны реки. Вход на площадку будет свободным. На территории появятся лавочки и бинокли. Также на площадке откроют парковку для туристических автобусов. В настоящее время проект проходит согласование.

Недавно смотровая площадка открылась на 58-м этаже делового комплекса "Империя". Туда можно попасть, предварительно записавшись на сайте на индивидуальную или групповую экскурсию.

Гранов также рассказал о строительстве "Москва-Сити". Он отметил, что при строительстве комплекса используются небьющиеся стекла и самые прочные марки бетона. В каждом здании есть специальные помещения, где можно провести время в ожидании службы спасения. Они абсолютно изолированы от внешнего пространства, имеют защитные огнеупорные перегородки, свой доступ кислорода, запасы воды, а также отдельное подразделение МЧС.

Он добавил, что ко Дню города на территории "Москва-Сити" установят новые ограждения, которые потом будут во всем центре.