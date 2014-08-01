У туркомпании "Идеал Тур" возникли проблемы с оплатой перелетов

Отменены 36 рейсов авиакомпании "Оренбургские авиалинии"

Авиакомпания "Оренбургские авиалинии" временно приостанавливает сотрудничество с туристической фирмой "Идеал Тур" из-за ее проблем с финансированием рейсов, сообщается на сайте перевозчика.

"Оренбургские авиалинии" сотрудничают с "Идеал Тур" с марта 2013 года. В этом сезоне между туроператором и авиакомпанией был заключен контракт на выполнение чартерных рейсов по 24 направления. Однако в последнее время у турфирмы стали возникать постоянные проблемы со своевременной оплатой рейсов. Вылеты по турам компании приостановлены со 2 августа 2014 года. Возобновятся они только после оплаты. Уже отменены 36 вылетов. Из-за финансовых проблем турфирмы могут около 6 тысяч человек.

"Ростуризм настоятельно рекомендует туристам, которые должны вылететь в ближайшие выходные рейсами авиакомпании "Оренбургские авиалинии", уточнять у своего туроператора и в авиакомпании, состоится ли рейс, и в случае его отмены не приезжать в аэропорт до подтверждения оплаты рейса", - говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Отметим, что проблемы с туроператорами в России начались после того, как 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме также назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". 30 июля Санкт-Петербургский туроператор "Экспо-тур" тоже сделал подобное заявление.