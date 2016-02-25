До 50% российских туристов покупают авиабилеты в последний момент

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

До 50 процентов российских туристов, самостоятельно планирующих свой отдых, покупают авиабилеты в последний момент, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на PR-директора онлайн-поисковика Aviasales Яниса Дзениса.

"Как подсчитали наши эксперты, до 50 процентов пассажиров откладывают покупку билетов на последний момент. При этом 29 процентов билетов "уходит" за последние три дня. Планировать перелеты заблаговременно могут только 20 процентов путешественников", – рассказал он.

По его словам, сами пассажиры объясняют покупку билетов в последний момент, что им могут отказать в визе, не дать отпуск или они сами передумают отправляться на отдых.

Собеседник агентства отметил, что путешественники из США планируют свои поездки более тщательно, там спонтанные покупки совершают около 32 процентов туристов. При этом, в США и европейских странах примерно одинаковое количество ранних бронирований – 31 и 33 процента соответственно.

Он напомнил, что ранние бронирования помогают сэкономить на дальнемагистральных перелетах. Цена билетов по России и ближнему зарубежью меньше зависит от времени покупки, исключение составляют пиковые периоды.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, что российские туристы начали путешествовать по советским маршрутам. Большим спросом стала пользоваться Грузия, Армения и Азербайджан. Чаще всего россияне ездят в Белоруссию и Казахстан.

Добавим, в минувшем году россияне получили почти на 40 процентов меньше зарубежных виз. Это связано не только с ростом курса валют, но и с введением биометрии при получении шенгена.