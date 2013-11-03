Во Внуково из-за тумана задержались десятки рейсов

Во Внуково из-за тумана задержаны десятки рейсов

Столичный аэропорт Внуково не смог принять десятки рейсов из-за тумана, накрывшего авиаузел утром 3 ноября.

Как сообщает телеканал "Москва 24", с 8.00 рейсы не принимаются на посадку. На онлайн-табло указано, что не приземлились более десятка самолетов.

Пассажиры сообщают, что некоторые борты ушли на запасные аэродромы: кого-то отправили в ближайшие московские аэропорты, кого-то - в Санкт-Петербург и Ярославль.

Напомним, 28 октября аэропорт Внуково отправил на запасные аэродромы 11 самолетов, которые не могли сесть из-за поломки маяка. Это повторилось спустя два дня, причем авиаузел работал в штатном режиме и ни один лайнер не ушел на дублирующий "аэровокзал".