В тренерский штаб сборной России по футболу вошли Семак и Симутенков

Фабио Капелло. Фото: m24.ru

В тренерский штаб сборной России по футболу вошли Игорь Симутенков и Сергей Семак, говорится в сообщении на официальном сайте Российского футбольного союза.

Предполагается, что российские специалисты будут помогать главному тренеру национальной команды итальянцу Фабио Капелло уже с сентябрьского сбора, который стартует в понедельник. Отметим, что оба они являются помощниками наставника петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаша.

1 сентября российская сборная соберется для подготовки к товарищескому матчу с Азербайджаном и отборочной игре Чемпионата Европы-2016 с Лихтенштейном. Обе встречи пройдут на "Арене Химки" 3 и 8 сентября.