Находящийся в коме Михаэль Шумахер начал дышать самостоятельно

В состоянии Михаэля Шумахера появились обнадеживающие признаки

В состояние Михаэля Шумахера улучшилось, сообщает телеканал "Москва 24". Спортсмен начал самостоятельно дышать, а его организм реагирует на внешние раздражители.

С таким заявлением выступила менеджер семикратного чемпиона "Формулы-1" Сабина Кем. Она подчеркнула, что путь к выздоровлению будет долгим, гонщик до сих пор находится в состоянии искусственной комы, рядом с ним дежурят члены семьи.

Напомним, Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы, когда катался на горных лыжах в французском Мерибеле в конце декабря прошлого года.

Спортсмен упал и ударился головой о камень. Шлем Шумахера от удара раскололся пополам. Гонщика на вертолете доставили в госпиталь Гренобля, где его ввели в состояние искусственной комы.

Шумахер является самым титулованным гонщиком "Формулы-1" за все время существования этого вида спорта - он семь раз выигрывал чемпионат.