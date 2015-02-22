Движение троллейбусов №19, 59 и 61 задерживается из-за ДТП

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Движение троллейбусов №19, 59, 61 на улице Народного ополчения задерживается из-за ДТП. Об этом сообщает информационный центр столичного департамента транспорта.

"В связи с ДТП, произошедшем в районе дома 28 по улице Народного ополчения, задерживается движение троллейбусов маршрутов №19, 59, 61. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят пользоваться альтернативными маршрутами городского транспорта.

Отметим, троллейбус №19 следует от станции метро "Сокол" до станции метро "Крылатское". По схожему маршруту - от "Сокола" до "Молодежной" - курсирует автобус № 691.

Троллейбус №59 идет от метро "Сокол" до улицы генерала Глаголева. По этому же маршруту ходит маршрутка 59М.

Вместо троллейбуса №61, следующего от станции метро "Сокол" до остановки "Улица Народного ополчения, 3", можно сесть на автобус №800 или на маршрутки 446М и 672М. Автобус и маршрутное такси 446М курсируют между станциями метро "Полежаевская" и "Щукинская", а маршрутка 672М идет от станции "Октябрьское поле" до поселка Главмосстроя.