В ТиНАО появятся 25 новых передвижных комплексов фотовидеофиксации

Фото: Агентство "Москва"

На территории ТиНАО появятся 25 новых передвижных комплексов фотовидеофиксации. Комплексы расположатся вдоль Киевского и Калужского шоссе. Точные места установки определяются сотрудниками ГИБДД. Об этом m24.ru рассказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

"В настоящий момент передвижные комплексы фотовидеофиксации работают в Москве в количестве 34 штук. Задачей указанных комплексов является обеспечение фиксации таких нарушений правил дорожного движения, как превышение установленной скорости движения, движение по обочинам и по полосе для маршрутных транспортных средств", – пояснил Юрьев.

По его словам, сейчас передвижные комплексы фотовидеофиксации работают на территории Троицкого и Новомосковского округов. 25 новых комплексом планируют разместить там же. "В целях снижения аварийности размещение комплексов осуществляется во взаимодействии с Госавтоинспекцией Москвы в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий", – добавил собеседник m24.ru.

"Передвижные комплексы фотовидеофиксации необходимы на всей территории Москвы"

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов уверен, что количество передвижных комплексов нужно увеличивать в несколько раз. "Конечно, стационарные камеры хорошо справляются с аварийно-опасными участками, но, если мы говорим в целом о соблюдении ПДД в городе, то, безусловно, количество передвижных комплексов нужно увеличивать больше, чем в два раза. Такие комплексы очень востребованы", – подчеркнул эксперт.

По его словам, водители уже привыкли "обходить" стационарные камеры. "Водители уже привыкли тормозить перед стационарными камерами и знают практически все места их расположения. Если автолюбители будут знать, что передвижные комплексы могут поймать их в любом месте, то будут стараться не нарушать скоростной режим и другие правила", – пояснил он.

Шкуматов добавил, что передвижные комплексы необходимы на всей территории Москвы, а не только в ТиНАО. "Соответственно передвижной комплекс легче перебросить из одного места в другое, чем стационарную камеру", – заключил собеседник m24.ru.