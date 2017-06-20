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20 июня 2017, 00:01

Город

В ТиНАО появятся 25 новых передвижных комплексов фотовидеофиксации

Фото: Агентство "Москва"

На территории ТиНАО появятся 25 новых передвижных комплексов фотовидеофиксации. Комплексы расположатся вдоль Киевского и Калужского шоссе. Точные места установки определяются сотрудниками ГИБДД. Об этом m24.ru рассказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

"В настоящий момент передвижные комплексы фотовидеофиксации работают в Москве в количестве 34 штук. Задачей указанных комплексов является обеспечение фиксации таких нарушений правил дорожного движения, как превышение установленной скорости движения, движение по обочинам и по полосе для маршрутных транспортных средств", – пояснил Юрьев.

По его словам, сейчас передвижные комплексы фотовидеофиксации работают на территории Троицкого и Новомосковского округов. 25 новых комплексом планируют разместить там же. "В целях снижения аварийности размещение комплексов осуществляется во взаимодействии с Госавтоинспекцией Москвы в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий", – добавил собеседник m24.ru.

Первые пять передвижных комплексов фотовидеофиксации появились на дорогах ТиНАО еще в феврале 2014 года. Они представляют собой микроавтобусы с установленными на крыше камерами, которые фиксируют нарушение скоростного режима, а также выезд на выделенную полосу для общественного транспорта и движение по обочинам. Остальные фургоны выставили на дороги в апреле 2015 года.

"Передвижные комплексы фотовидеофиксации необходимы на всей территории Москвы"

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов уверен, что количество передвижных комплексов нужно увеличивать в несколько раз. "Конечно, стационарные камеры хорошо справляются с аварийно-опасными участками, но, если мы говорим в целом о соблюдении ПДД в городе, то, безусловно, количество передвижных комплексов нужно увеличивать больше, чем в два раза. Такие комплексы очень востребованы", – подчеркнул эксперт.

По его словам, водители уже привыкли "обходить" стационарные камеры. "Водители уже привыкли тормозить перед стационарными камерами и знают практически все места их расположения. Если автолюбители будут знать, что передвижные комплексы могут поймать их в любом месте, то будут стараться не нарушать скоростной режим и другие правила", – пояснил он.

Шкуматов добавил, что передвижные комплексы необходимы на всей территории Москвы, а не только в ТиНАО. "Соответственно передвижной комплекс легче перебросить из одного места в другое, чем стационарную камеру", – заключил собеседник m24.ru.

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К концу прошлого года на столичных дорогах работали 1424 камеры фотовидеофиксации. Еще 305 размещенных на столичных улицах приборов – активные муляжи, кроме того, по городу курсируют 375 парконов. На данный момент комплексы могут фиксировать не только превышение скорости, но также выезд на выделенные полосы для транспорта, нарушение правил парковки, движение по обочине, некоторые – поворот не из того ряда, выезд за стоп-линию и проезд на красный сигнал светофора.

Одна из дорожных камер также в конце прошлого года в тестовом режиме штрафовала не пропускающих пешеходов водителей, во время этого периода было вынесено около тысячи постановлений. А в апреле этого года на постоянную работу перешла система "Пит-стоп", которая специализируется на грубых нарушениях скоростного режима. Благодаря ей дела уже 14 лихачей состоят на рассмотрении в суде.

Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги
транспорт Центр организации дорожного движения нарушения ПДД Вадим Юрьев комплексы фотовидеофиксации пдд тинао
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