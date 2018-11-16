Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

Фото: портал Москва 24

На этих выходных в столице пройдут международные соревнования по фигурному катанию. Также в эти дни продолжится строительство дорог и реконструкция инженерных сетей. Обо всех перекрытиях на выходные, а также о том, как их объехать, – в материале портала Москва 24.

Фигурное катание

Фото: transport.mos.ru

Движение по первому Ходынскому проезду будет перекрыто с 16 по 18 ноября. В это же время ограничат движение по одной полосе по Ходынскому бульвару: от первого Ходынского проезда до дома №1, строения 1 по Ходынскому бульвару в сторону улицы Авиаконструктора Микояна. Перекрытия и ограничения действуют с 12:00 по 22:30 16 ноября, с 11:30 до 22:00 17 ноября и с 13:00 до 18:30 18 ноября. Все дорожные ограничения связаны с проведением международных соревнований по фигурному катанию.

Строительство дорог и метро

Фото: transport.mos.ru

Вплоть до 31 декабря 2018 года перекрыта одна полоса на улице Стромынка в районе станции метро "Сокольники". Ограничения действуют круглосуточно: здесь ведется строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метрополитена.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством Некрасовской линии метрополитена, полностью перекрыли участок улицы Дворникова – от дома №9А, строение 3 до дома №5 по проезду Энтузиастов. Также ограничили движение по одной полосе на проезде Энтузиастов в районе пересечения с улицей Дворникова. Ограничения действуют по 25 января 2019 года. Чтобы попасть на проезд Энтузиастов в объезд закрытого участка, нужно поехать по Боровой улице, затем свернуть на Семеновский проезд и дальше – по проспекту Буденного до шоссе Энтузиастов. С шоссе уже можно будет заехать на проезд Энтузиастов.

Фото: transport.mos.ru

До 29 декабря частичные ограничения действуют на развязке МКАД и улицы Генерала Дорохова. На внешней стороне кольцевой в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова ограничили движение по трем полосам, но сделали временные расширения. На внутренней стороне МКАД в том же месте ограничили движение по двум полосам и также обустроили уширения. На самой же улице Генерала Дорохова частично ограничили одну полосу в районе развязки. Кроме того, до 28 февраля 2019 года круглосуточно закрыта одна полоса на улице Генерала Дорохова – от пересечения с МКАД до владения № 38Б, строения 3.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством развязки в районе станции метро "Сокол" временно ограничили движение в Волоколамском и Ленинградском тоннелях. До 5 января 2019 года закрыта одна полоса в Волоколамском тоннеле – от дома №71 по Ленинградскому проспекту до дома №15 по Волоколамскому шоссе. Аналогичные ограничения – в Ленинградском тоннеле – от дома №72 по Ленинградскому проспекту до дома №2 по Ленинградскому шоссе. Кроме того, эти участки дорог полностью перекрывают в ночное время: с 01:30 до 05:30.

Фото: transport.mos.ru

Строительные работы продолжаются на пересечении проезда Нансена и Проектируемого проезда № 3660. По 15 февраля следующего года в этом районе перекрыта одна полоса.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, до 1 декабря из-за строительных работ ограничено движение по одной полосе на улице Пресненский Вал в районе дома №36.

Фото: transport.mos.ru

А по 30 ноября ограничили движение по одной полосе в сторону области по Кутузовскому проспекту – от дома №2/1, корпуса 1А до дома №4/2. В этом районе строят станции Калининско-Солнцевской линии метро.

Фото: transport.mos.ru

Со 2 по 24 ноября введены ограничения движения по двум полосам на участке бокового проезда Аминьевского шоссе – от дома №4А до дома №2, корпуса 1, строения 5. Здесь проводят работы по строительству Большой кольцевой линии метро. Для более удобного проезда сделаны временные расширения дороги.

Ремонт газопровода

Фото: transport.mos.ru

В связи с реконструкцией газопровода на Петровско-Разумовском проезде – от дома №29, строения 4 до пересечения с 4-м Вятским переулком ввели ограничения движения по одной полосе. Также перекрыли одну полосу в районе дома №37 по 4-му Вятскому переулку. Ограничения будут действовать круглосуточно до 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

На улице Зеленые Горы от дома №12 до дома №14 по Варшавскому шоссе ввели ограничения движения по одной полосе. Они действуют до 30 ноября. А вот одна полоса в районе дома №19 по Варшавскому шоссе перекрыта круглосуточно до 15 декабря. На этих участках также ремонтируют газопровод.

Фото: transport.mos.ru

По 20 декабря перекрыта одна полоса на Авиамоторной улице в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Ограничение движения действует круглосуточно, для проезда рабочие сделали временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

По 25 декабря включительно затруднено движение на участках Шебашевского проезда в районе дома №7 и на Часовой улице в районе дома №5. Там ограничили движение по одной полосе.

Инженерные сети

Фото: transport.mos.ru

До 20 декабря ограничили движение по одной полосе на пересечении улиц Ивана Франко и Коцюбинского, а до 25 декабря нельзя проехать по одной полосе от пересечения с Полоцкой улицей до дома №26, корпус 1. Аналогичные ограничения действуют на улице Красных Зорь – от пересечения с Гвардейской до дома №10. Здесь продолжают работы на инженерных сетях.

Фото: transport.mos.ru

А по 25 ноября ограничили движение по боковому проезду шоссе Энтузиастов в районе дома №9. Из-за строительства инженерных сетей перекрыли одну полосу.

По 30 апреля 2019 года ограничения действуют на участке Шмитовского проезда – от пересечения с Шелепихинской набережной до дома №11 в Мукомольном проезде. Здесь перекрыли одну полосу. Подобные ограничения действуют на Шелепихинской набережной – от дома №4, строения 1 до пересечения со Шмитовским проездом.

Фото: transport.mos.ru

Ряд ограничений с 9 ноября действуют в Мукомольном проезде. До 25 декабря перекрыли одну полосу на участках от дома №1, корпус 1 до дома №2, строение 1 и от дома №1, корпус 1 до дома №1, корпус 2 (участки № 1 и 2 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

Помимо этого, с 7 по 25 ноября введены ограничения на участке улицы Образцова в районе дома №23 (участок №1 на схеме). Здесь занимаются прокладкой инженерных сетей, поэтому строители частично перекрыли одну полосу движения.

Фото: transport.mos.ru

В Печатниках работы на инженерных сетях стали причиной ограничения движения автотранспорта в Батюнинском проезде. Ограничения действуют круглосуточно по 25 декабря на одной полосе: участок от дома №8 строение 6 до дома №10 строение 8. Для удобства проезда рабочие сделали временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

На пересечении первого и второго проездов Перова Поля ограничили движение транспорта с 15 ноября по 25 декабря. На этот срок перекрыли одну полосу из-за реконструкции инженерных сетей в ВАО.