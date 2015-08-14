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14 августа 2015, 21:17

Более 500 тысяч поездок было совершено на взятых в аренду велосипедах

транспорт велосипедисты Максим Ликсутов велопарковки велопрокат вело/мото Велобайк

Более 500 тысяч поездок было совершено на арендованных велосипедах

С начала сезона москвичи совершили более 500 тысяч поездок на взятых в аренду велосипедах "Велобайк".

"Это очень серьезный показатель, который почти в 5 раз больше, чем за весь сезон 2014 года. Мы надеемся, что эта динамика будет только улучшаться", – отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Его слова передает пресс-служба ведомства.

По сравнению с 2013 годом количество станций велопроката выросло более чем в 3,5 раза. А число велосипедов, которыми могут воспользоваться горожане, увеличилось за это время в 4,5 раза до 2,5 тысячи штук.

Стать пользователем велопроката может любой желающий. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте, через мобильное приложение или на терминале станции велопроката. При регистрации необходимо указать имя, фамилию, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Где открылись дополнительные станции велопроката

Для оплаты аренды велосипеда горожане также могут использовать и карту "Тройка". Привязать ее к личному профилю можно на терминале станции велопроката. На день велосипед в Москве можно арендовать за 150 рублей, на месяц – за 600, на сезон – за 1200 рублей

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В июле в качестве пилотного проекта была введена первая велосипедная полоса на Бульварном кольце – от Никитского до Чистопрудного бульвара протяженностью 9 километро. Также в городе установлены 2,3 тысячи велопарковок

Напомним, 28 апреля в Москве открылись 150 станций велопроката. К концу лета их число возрастет до 300. Кроме того, пункты аренды будут работать в парках. Самый крупный городской прокат находится на Ломононовском проспекте в районе Раменки, здесь доступны 18 велосипедов.

Второй по вместимости пункт – на Покровке в Басманном районе, здесь их 16. По 15 единиц у шести пунктов, большая часть расположена в Гагаринском и Академическом районах.

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