Дорожные ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

В эти выходные в Москве пройдет первый осенний мотофестиваль, для проведения которого временно перекроют несколько улиц в центре города. Также в столице продолжают строить дороги и метро, прокладывать инженерные коммуникации. Обо всех перекрытиях в эти выходные – в материале портала Москва 24.

Мотофестиваль

Фото: transport.mos.ru

Движение транспорта на некоторых улицах города ограничат с 11 по 14 октября. Это связано с проведением Московского городского осеннего мотофестиваля. С полуночи 11 октября до 22 часов 12 октября и с 6 часов утра до 23:59 14 октября движение ограничили на одной полосе по улице Косыгина в районе Университетской площади.

С 22 часов 12 октября до 6 часов 14 октября нельзя будет проехать по улице Косыгина от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта, а также по Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

Фото: transport.mos.ru

13 октября с 3 часов ночи будут закрыты улицы Академика Сахарова и Маши Порываевой от Садового кольца до Каланчевской улицы. С 11:30 перекроют движение по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до Комсомольского проспекта, а также по Комсомольскому, Университетскому проспектам и проспекту Вернадского. А с 11:45 нельзя будет проехать по Университетскому проспект от проспекта Вернадского до Менделеевской улицы. Движение на всех участках будут открывать по мере прохождения колонны.

Закрытие вестибюлей метро

В выходные закроют вестибюли нескольких станций столичной подземки. Так, с 22 часов 12 октября северный вестибюль станции "Люблино" со стороны последнего вагона из центра (выход к Краснодарской улице) будет закрыт до 15 октября. Ровно в этот же период будет закрыт южный вестибюль "Марьино" со стороны первого вагона из центра (выход к Марьинскому бульвару).

С 23 часов 12 октября также закроется западный вестибюль станции "Новогиреево" (выход к спортклубу "Феникс"). Запускать в него пассажиров начнут в понедельник, 15 октября. Для входа в метро пассажиры могут использовать противоположные вестибюли станций.

Хоккейный матч

Фото: transport.mos.ru

В районе станции метро "ЦСКА" 14 октября перекроют движение на нескольких улицах. Ограничения связаны с проведением хоккейного матча между московским "Динамо" и ярославским "Локомотивом" во дворце спорта "Мегаспорт".

Команды начнут матч в 17 часов. В это время нельзя будет проехать по 1-му Ходынскому проезду от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого. Также будет перекрыт участок Ходынского бульвара от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского проезда и проезд от станции метро "ЦСКА" до Ходынского бульвара. Для объезда закрытых участков можно воспользоваться улицами Авиаконструктора Сухого, Авиаконструктора Микояна и проездом Березовской рощи.

Строительство метро и дорог

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством развязки в районе станции метро "Сокол" временно ограничили движение в Волоколамском и в Ленинградском тоннелях. До 5 января 2019 года закрыта одна полоса в Волоколамском тоннеле от дома №71 по Ленинградскому проспекту до дома №15 по Волоколамскому шоссе. Аналогичные ограничения в Ленинградском тоннеле: от дома №72 по Ленинградскому проспекту до дома №2 по Ленинградскому шоссе. Кроме того, данные участки дорог полностью перекрывают в ночное время: с 01:30 до 05:30.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, на участке Калужского шоссе от дома №8Б до дома №14, сооружения 4 ограничили движение из-за строительства автодороги МКАД – Коммунарка – аэропорт Остафьево. Для транспорта перекрыли движение по одной полосе шоссе в каждом направлении, а также на полосе дублера в сторону области. Ограничение действуют по 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

Для капитального ремонта трамвайных путей полностью перекроют улицу Новая Заря, 1-й и 4-й Рощинские проезды, а также улицу Большая Калитниковская. Все ограничения снимут после 6 декабря. Для того, чтобы объехать закрытый участок, можно проехать через 5-й Донской проезд либо по Малой Тульской улице. А для объезда Большой Калитниковской можно воспользоваться Нижегородской улицей.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством Большой кольцевой линии метро ограничили движение на боковом проезде Аминьевского шоссе. Перекрытия действуют до 15 октября от дома №4А до дома №2, корпуса 1, строения 5. Работы идут на двух полосах, для проезда транспорта сделали временное расширение дороги.

Инженерные сети

Фото: transport.mos.ru

По 30 августа 2019 года ввели ограничения движения транспорта на 2-й Пугачевской улице. Движение на одной полосе перекрыли в районе дома №10, корпус 1, а также от дома №16/2 до дома №4, корпус 1. В этих местах проводят работы на инженерных сетях.

Фото: transport.mos.ru

На улице Щепкина из-за реконструкции инженерных сетей по 8 ноября введены новые правила проезда. От дома №49 до дома №28 рабочие поэтапно будут занимать одну полосу движения.

Фото: transport.mos.ru

С 1 октября по 10 ноября поэтапно перекрывают полосу в Малом Палашевском переулке – от Сытинского переулка до дома №19А по Тверской улице. В этом районе проводятся работы на инженерных сетях.

Фото: transport.mos.ru

Аналогичные работы проводят в Большом Палашевском переулке. В связи с этим с 1 октября по 30 ноября участок дороги от дома №13, строение 1 до Богословского переулка поэтапно перекрывают.

Фото: transport.mos.ru

Также водители не смогут проехать по одной из полос Новорублевской улицы на участке от пересечения с улицей Василия Ботылева до дома №2, корпуса 1. Ограничения действуют до 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

Из-за проведения работ на инженерных сетях до 30 октября ограничено движение по одной полосе на улице Маршала Воробьева. Перекрыт участок от дома №2, строения 2 до Таллинской улицы.

Фото: transport.mos.ru

А до 31 октября нельзя будет проехать по одной полосе на Донской улице в районе дома №14, корпуса 1. Здесь также проводятся инженерные работы.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи со строительством инженерных сетей до 25 декабря круглосуточно перекрыта улица Авиаконструктора Петлякова – от дома №3 до владения 15, сооружения 1. Для проезда водителям можно воспользоваться параллельной улицей Летчика Грицевца.

Фото: transport.mos.ru

Ограничения движения будут введены на Главной аллее: с 30 сентября движение полностью перекрыли от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Московским проспектом. Временные неудобства связаны с ремонтом инженерных сетей, а снимут ограничения только 30 января 2019 года. Для объезда закрытого участка можно воспользоваться 2-й улицей Измайловского Зверинца и Электродным проездом либо Северо-Восточной хордой.

Фото: transport.mos.ru

До 1 апреля следующего года будет полностью перекрыт участок Газгольдерной улицы – от пересечения с Новохохловской улицей до дома №6 по Газгольдерной улице. Но для проезда автомобилей обустроили временную объездную дорогу с движением по одной полосе, а для удобства водителей поставили знаки приоритета движения.

Фото: transport.mos.ru

Ограничения также коснутся и Дмитровского шоссе – до 15 декабря можно будет проехать только по двум полосам магистрали в обоих направлениях. Перекрытие действует на участке от Красностуденческого проезда до дома №21, корпуса 2.

Фото: transport.mos.ru

До 1 марта 2019 года движение на 1-й Фрезерной улице будет ограничено. От шоссе Фрезер до дома №2/1, строения 11 и на улице Генерала Яковлева – от дома №53, корпуса 29 до улицы Пруд Ключики закроют по одной полосе. При этом дорогу временно расширят, чтобы сохранить количество полос.