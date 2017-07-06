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06 июля 2017, 16:12

Город

Генеральная репетиция парада ретротехники состоялась в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В столице в ночь с 5 на 6 июля прошла генеральная репетиция парада ретротехники, посвященного Дню московского транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Колонна раритетных автобусов и троллейбусов проследовала по центральным улицам города от Филевского автобусно-троллейбусного парка до Фрунзенской набережной. Здесь 8 июля пройдет выставка 12 уникальных моделей, некогда курсировавших по столичным улицам в разные годы.

По словам генерального директора Мосгортранса Евгения Михайлова, экспозиция будет работать до самого вечера. Все желающие смогут не только полюбоваться редкими моделями, заглянуть в их салоны, но также сфотографироваться с ними.

Гости праздника станут свидетелями развлекательной программы с конкурсами, призами, памятными сувенирами. Встречать их рядом с каждым экспонатом будут актеры в костюмах разных эпох. А вечером посетителей ожидает праздничный концерт и фейерверк. Завершится мероприятие ночным велопарадом и велоквестом.

День московского транспорта в этом году пройдет 8 июля, а в дальнейшем его планируют отмечать во вторую субботу июля. Дата выбрана не случайно. 7 июля 1872 года на маршрут вышел первый городской транспорт – конный трамвай. Власти ожидают, что мероприятие в эти выходные посетят примерно сто тысяч горожан.
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