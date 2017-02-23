Прямую трансляцию салюта в День защитника Отечества покажет mos.ru

Фото: mos.ru

Прямую трансляцию запуска салюта, приуроченного ко Дню защитника Отечества на Поклонной горе, можно посмотреть на портале мэра и правительства Москвы.

Запуск фейерверка начнется в 21:00 и продлится десять минут. За это время 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Горожане увидят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр.

Залпы салюта будут сопровождать холостые выстрелы восемнадцати 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.