Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля 2017, 16:10

Спорт

Прямую трансляцию салюта в День защитника Отечества покажет mos.ru

Фото: mos.ru

Прямую трансляцию запуска салюта, приуроченного ко Дню защитника Отечества на Поклонной горе, можно посмотреть на портале мэра и правительства Москвы.

Запуск фейерверка начнется в 21:00 и продлится десять минут. За это время 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Горожане увидят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр.

Залпы салюта будут сопровождать холостые выстрелы восемнадцати 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Салют в честь Дня защитника Отечества в Москве запустят с 16 площадок. Полный их список опубликован здесь. Все места, откуда запустят фейерверки, полностью проверили на безопасность. Запускать салют и следить за порядком будут более 500 военнослужащих.

трансляции салюты День защитника Отечества фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика