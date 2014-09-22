Про кино: режиссер расскажет, как смонтировать собственный фильм

Вероника Чибис. Фото: kinopriziv.ru

22 сентября в столице состоится мастер-класс "Видеосъемка и монтаж". Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Слушатели узнают, как снимать ролики, клипы и кино, а также научатся монтировать свои видеотворения. Спикером мастер-класса станет режиссер и создатель "Народной монтажной Чибис" Вероника Чибис.

Чибис работала над такими сериалами и фильмами, как "Глухарь", "Одна война", "Ликвидация". Она также сняла документальный фильм о современном русском дизайне.

Когда : 22 сентября в 20.00

: 22 сентября в 20.00 Кто : режиссер Вероника Чибис

: режиссер Вероника Чибис О чем : о монтаже фильмов

: о монтаже фильмов Кому смотреть : всем, кто снимает собственное кино или надеется когда-нибудь его снять



Начало трансляции - в 20.00. Запись мастер-класса можно будет найти здесь.

[ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]

[/ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]