Про кино: режиссер расскажет, как смонтировать собственный фильм

Вероника Чибис. Фото: kinopriziv.ru
22 сентября в столице состоится мастер-класс "Видеосъемка и монтаж". Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.
Слушатели узнают, как снимать ролики, клипы и кино, а также научатся монтировать свои видеотворения. Спикером мастер-класса станет режиссер и создатель "Народной монтажной Чибис" Вероника Чибис.
Чибис работала над такими сериалами и фильмами, как "Глухарь", "Одна война", "Ликвидация". Она также сняла документальный фильм о современном русском дизайне.
- Когда: 22 сентября в 20.00
- Кто: режиссер Вероника Чибис
- О чем: о монтаже фильмов
- Кому смотреть: всем, кто снимает собственное кино или надеется когда-нибудь его снять
Начало трансляции - в 20.00. Запись мастер-класса можно будет найти здесь.
[ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]
[/ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]
Сайты по теме