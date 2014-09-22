Форма поиска по сайту

22 сентября 2014, 18:29

Про кино: режиссер расскажет, как смонтировать собственный фильм

Вероника Чибис. Фото: kinopriziv.ru

22 сентября в столице состоится мастер-класс "Видеосъемка и монтаж". Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Слушатели узнают, как снимать ролики, клипы и кино, а также научатся монтировать свои видеотворения. Спикером мастер-класса станет режиссер и создатель "Народной монтажной Чибис" Вероника Чибис.

Чибис работала над такими сериалами и фильмами, как "Глухарь", "Одна война", "Ликвидация". Она также сняла документальный фильм о современном русском дизайне.

  • Когда: 22 сентября в 20.00
  • Кто: режиссер Вероника Чибис
  • О чем: о монтаже фильмов
  • Кому смотреть: всем, кто снимает собственное кино или надеется когда-нибудь его снять

Начало трансляции - в 20.00. Запись мастер-класса можно будет найти здесь.

[ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]
[/ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
трансляции монтаж смотреть онлайн на m24.ru

