Лекция онлайн: Сергей Летов – о джазмене Вячеславе Ганелине

Вячеслав Ганелин. Фото: jewish-museum.ru

Музыкант Сергей Летов 19 января прочтет лекцию "Вячеслав Ганелин. Джазмен, которого американцы предлагали сослать в Сибирь". Занятие станет частью цикла Еврейского музея и центра толерантности "Другая музыка СССР: история импровизационной сцены".

Слушатели узнают о советском и израильском пианисте и композиторе Ганелине, который был ярким представителем нового джаза. В составе три Ганелин – Тарасов – Чекасин он выступал на различных джазовых фестивалях СССР.

Сергей Летов – мультиинструменталист, участник "Поп-механики", старший брат лидера "Гражданской обороны" Егора Летова.

Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице, начало в 20.00.