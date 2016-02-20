Владельцы опасного самостроя в ближайшее время начнут активный демонтаж

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владельцы опасного самостроя в ближайшее время приступят к активному демонтажу объектов. Об этом в интервью официальному порталу мэра и правительства столицы сообщил глава Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров .

По его словам, собственники ТЦ "Пирамида" на Тверской и торгового центра на улице Маршала Чуйкова уже вывезли материальные ценности и снимают оборудование, чтобы сохранить его.

Шогуров напомнил, что владельцы объектов были своевременно проинформированы о предстоящем демонтаже. Еще в декабре 2015 года им разослали уведомления.

По его словам, при департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства работает штаб, куда обращаются как арендаторы снесенных объектов, так и собственники, которым даются рекомендации.

Напомним, масштабный снос торговых павильонов, которые столичные власти признали самостроем, начался в столице в ночь на 9 февраля. Тогда был начат демонтаж 97 объектов. По последним данным, снос 85 процентов строений уже завершен, с половины площадок вывезен весь строительный мусор. Всего под снос идут 104 объекта. Власти планируют завершить демонтаж к началу марта.

Территории снесенного самостроя благоустроят по программе "Моя улица", но заново застраивать эти места не планируется. "Что мы будем там делать: установка малых архитектурных форм, посадка деревьев, скамейки, удобное покрытие и так далее. Каких-либо строительных работ на этих территориях нами не запланировано", – пояснил замруководителя департамента капремонта Москвы Петр Туркин.