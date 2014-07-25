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Продукты

25 июля 2014, 11:23

В начале августа в Москве откроются около 500 арбузных развалов

торговля продукты бахчевые развалы арбузы Алексей Намерюк

Фото: ИТАР-ТАСС

Порядка 500 точек торговли продуктами бахчевых культур появится в столице 4 августа, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"По предложению префектур мы добавили новые точки по тем адресам, где обычно не хватает арбузных развалов", - приводит слова Немерюка Агентство "Москва".

Чиновник добавил, что сразу после Дня ВДВ, который пройдет 2 августа, москвичи увидят на развалах свежую продукцию из Астрахани и Волгограда. "То, что сейчас представлено на прилавках - это больше иранские или египетские арбузы. На наш взгляд, качество у них не самое хорошее", - заключил руководитель департамента торговли и услуг. Отметим, что никаких изменений в правила торговли арбузами введено не будет.

Как правильно выбрать арбуз

В этом году сезон торговли арбузами в Москве откроется раньше обычного. В связи с этим представители Россельхознадзора работают в усиленном режиме, проверяя качество продукции. Опасаться приобретать досрочно созревшие арбузы не стоит - инспекторы пока не обнаружили в товарах ни пестицидов, ни вирусов.

В Росссельхознадзоре говорят, что официальной даты открытия сезона торговли арбузами на самом деле не существует. Однако пик торговли, как правило, приходится на август.

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Эксперты советуют покупать сладкий товар в супермаркетах или на официальных рынках. Предпочтение следует отдавать ягоде среднего размера с сухой плодоножкой. Чтобы выбрать хороший арбуз, его нужно "простучать": звук не должен быть глухим.

При этом надо помнить, что в городе действуют десятки нелегальных точек продаж. Часто развалы располагаются у порога магазинов. Товар в них реализуют без соответствующих документов и медицинских книжек. Покупка арбуза или дыни у недобросовестных бизнесменов может обернуться серьезным отравлением, предупреждают москвичей.

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