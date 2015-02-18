Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

18 февраля, 18:07

В Москве увеличат количество мест под киоски – Немерюк

торговля продукты ларьки киоски магазины Алексей Немерюк экономика и предпринимательство

Столичные власти решили поставить еще 217 киосков

В столице увеличат количество мест под киоски на 217 единиц, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает Агентство "Москва".

"Мы внесли предложение увеличить существующую дислокацию киосков, помимо тех объектов, которые уже сейчас работают, помимо тех мест, которые находятся в схеме на сегодняшний день", – сказал Немерюк.

Глава департамента добавил, что на сегодняшний день в столице насчитывается около 7 тысяч работающих киосков, еще около 500 закрылись.

Напомним, в рамках пилотного проекта в центральной части города планируется установить 50 новых киосков. Их будут сдавать в аренду на пять лет за 1 миллион рублей с рассрочкой. Изготавливаться киоски будут за счет города. Аукционы на право аренды будет проводить департамент по конкурентной политике.

Как будут выглядеть новые киоски

Ссылки по теме

Ранее глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что город заменит все торговые киоски на ларьки нового образца. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли.

Позже стало известно, что мэрия рассматривает возможность приостановить снос киосков. Это решение было принято в рамках разработки проекта антикризисного плана на 2015 год.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать