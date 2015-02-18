В Москве увеличат количество мест под киоски – Немерюк

Столичные власти решили поставить еще 217 киосков

В столице увеличат количество мест под киоски на 217 единиц, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает Агентство "Москва".

"Мы внесли предложение увеличить существующую дислокацию киосков, помимо тех объектов, которые уже сейчас работают, помимо тех мест, которые находятся в схеме на сегодняшний день", – сказал Немерюк.

Глава департамента добавил, что на сегодняшний день в столице насчитывается около 7 тысяч работающих киосков, еще около 500 закрылись.

Напомним, в рамках пилотного проекта в центральной части города планируется установить 50 новых киосков. Их будут сдавать в аренду на пять лет за 1 миллион рублей с рассрочкой. Изготавливаться киоски будут за счет города. Аукционы на право аренды будет проводить департамент по конкурентной политике.

Как будут выглядеть новые киоски

Ранее глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что город заменит все торговые киоски на ларьки нового образца. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли.

Позже стало известно, что мэрия рассматривает возможность приостановить снос киосков. Это решение было принято в рамках разработки проекта антикризисного плана на 2015 год.