В Москве с 20 декабря заработают 242 елочных базара

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 20 декабря во всех столичных округах, включая Троицкий и Новомосковский (ТиНАО) заработают 242 елочных базара. С полным списком адресов можно ознакомиться на портале открытых данных, где представлена подробная информация о каждой торговой точке.

Наибольшее число елочных базаров будет находиться в Юго-западном округе. Там их появится 38, 35 точек разместят в Северо-восточном округе, 33 – в Южном. В центре выбрать новогоднюю ель можно будет в 22 местах. В Троицком и Новомосковском откроют по 12 елочных базаров. Столько же их будет в Зеленограде.

Отметим, что торговать хвойной продукцией будут и на территории стационарных предприятиях, а также на ярмарках "выходного дня", с расположением которых также можно ознакомиться на портале открытых данных.

"Мосгорсправка": Как выбрать новогоднюю елку

Ёлочные базары размещаются по результатам ранее проведенных торгов, состоявшихся в несколько этапов. Так, первая волна торгов прошла еще в конце октября. К требованиям, предъявляемым при размещении елочного базара, относятся наличие ограждения, освещения и красочного оформления. Также должна присутствовать вывеска с необходимой информацией о продавце, ценах, режиме работы и другое.

После окончания функционирования елочного базара, территория должна быть убрана в течение трех суток. На незаконную торговлю целесообразно пожаловаться в Роспотребнадзор, который занимается контролем над торговлей пищевыми продуктами.

Что касается Подмосковья, то там также елочные базары заработают с 20 декабря. Всего их планируется открыть более 400. В ассортименте будут русская ель, сосна, а также редкие виды хвойных. Помимо этого там будут продаваться игрушки и украшения.

Отметим, что в прошлом году в городе работали 244 торговых точки с елками, из них на ярмарках выходного дня – 66, при стационарных предприятиях и рождественских ярмарках – 51 и в других местах – 117.