Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

10 февраля, 14:51

Часть киосков в центре города отдадут предпринимателям бесплатно

торговля ларьки киоски магазины Алексей Немерюк Макcим Решетников антикризисный план

В центре Москвы появятся первые торговые павильоны нового образца

В центре столицы проведут эксперимент по предоставлению нестационарных торговых объектов "под ключ" без взимания с арендаторов их стоимости. Такое решение принято на заседании президиума правительства Москвы, где утвердили антикризисный план, передает корреспондент M24.ru.

Кроме того, планируется подготовить предложения по снижению стоимости аренды торговых площадей в подуличных переходах метро для малого бизнеса за счет перехода на модель прямой аренды.

По словам главы департамента экономической политики Максима Решетникова, замена старых киосков на новые будет поэтапной: сначала новую модель нестационарной торговли решено апробировать в ЦАО.

Ранее глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что город заменит все торговые киоски на ларьки нового образца. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли.

Как будут выглядеть новые киоски

Позже стало известно, что мэрия рассматривает возможность приостановить снос киосков. Это решение было принято в рамках разработки проекта антикризисного плана на 2015 год.

Ссылки по теме

По словам Алексея Немерюка, сейчас в столице менее 7 тысяч киосков и сносить их не планируется. В центре киоски, принадлежащие городу, появятся дополнительно к уже имеющимся ларькам. При этом сообщалось, что предприниматели смогут купить новые ларьки, которые появятся в марте и которые город сам выставит на продажу, за 1 млн рублей с рассрочкой платежа.

Напомним, что Мосгордума приняла законопроект о торговом сборе во втором чтении. Документ устанавливает ставки для предпринимателей, которые торгуют в стационарных объектах площадью до 50 квадратных метров. Под действие закона также попадут бизнесмены, которые содержат нестационарные торговые точки.

Торговцев в центре города обяжут платить налог в размере 240 тысяч рублей в год, а владельцев торговых объектов на окраинах Москвы - 84 тысячи рублей (в случае, если площадь объектов меньше 50 квадратных метров, а также по 200 рублей в год за каждый дополнительный квадратный метр).

Сюжет: Антикризисные меры столичного правительства на 2015 год

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать