Часть киосков в центре города отдадут предпринимателям бесплатно

В центре Москвы появятся первые торговые павильоны нового образца

В центре столицы проведут эксперимент по предоставлению нестационарных торговых объектов "под ключ" без взимания с арендаторов их стоимости. Такое решение принято на заседании президиума правительства Москвы, где утвердили антикризисный план, передает корреспондент M24.ru.

Кроме того, планируется подготовить предложения по снижению стоимости аренды торговых площадей в подуличных переходах метро для малого бизнеса за счет перехода на модель прямой аренды.

По словам главы департамента экономической политики Максима Решетникова, замена старых киосков на новые будет поэтапной: сначала новую модель нестационарной торговли решено апробировать в ЦАО.

Ранее глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что город заменит все торговые киоски на ларьки нового образца. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли.

Как будут выглядеть новые киоски

Позже стало известно, что мэрия рассматривает возможность приостановить снос киосков. Это решение было принято в рамках разработки проекта антикризисного плана на 2015 год.

По словам Алексея Немерюка, сейчас в столице менее 7 тысяч киосков и сносить их не планируется. В центре киоски, принадлежащие городу, появятся дополнительно к уже имеющимся ларькам. При этом сообщалось, что предприниматели смогут купить новые ларьки, которые появятся в марте и которые город сам выставит на продажу, за 1 млн рублей с рассрочкой платежа.

Напомним, что Мосгордума приняла законопроект о торговом сборе во втором чтении. Документ устанавливает ставки для предпринимателей, которые торгуют в стационарных объектах площадью до 50 квадратных метров. Под действие закона также попадут бизнесмены, которые содержат нестационарные торговые точки.

Торговцев в центре города обяжут платить налог в размере 240 тысяч рублей в год, а владельцев торговых объектов на окраинах Москвы - 84 тысячи рублей (в случае, если площадь объектов меньше 50 квадратных метров, а также по 200 рублей в год за каждый дополнительный квадратный метр).