Почти 300 киосков демонтировали в центре столицы за год

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В течение прошлого года в центре Москвы демонтировали 294 объекта нестационарной торговли, установленных с нарушениями. Всего в настоящее время в Центральном округе работают 1278 киосков пяти видов: "Молочная продукция", "Овощи и фрукты", "Мясная гастрономия", "Рыба" и "Хлебобулочные и кондитерские изделия".

При этом в центре города открыли 248 предприятий стационарной торговли, 145 объектов общественного питания на 7,4 тысячи мест, а также введено 69 предприятий бытового обслуживания, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

Кроме того, в округе сегодня работают 349 предприятий, предоставляющих скидки социально-незащиенным группам граждан, в частности 94 предприятия торговли, 55 - общественного питания, 200 - бытового обслуживания. Эти предприятия обслуживают льготные категории граждан по сниженным ценам, также там увеличен размер скидок на различные услуги (по ремонту бытовой техники, обуви, стирке белья, чистке одежды, оказанию парикмахерских услуг, пошиву и ремонту одежды) для ветеранов.

За год в центре Москвы провели 793 ярмарки, где было реализовано более 10 тысяч тонн селхозпродукции на сумму 948,3 миллиона рублей. При этом по просьбам жителей весной 2015 в ЦАО появится еще две ярмарки.

Как будут выглядеть новые киоски

Напомним, в 2016 году в Москве полностью завершится замена киосков. Уже к маю этого года в столице появится около 700 новых киосков. Старые киоски постепенно будут сносить.

Новые договора аренды будут заключаться на 5 лет. Все объекты разыгрываться на открытых электронных аукционах, информация о которых будет размещена в общем доступе на сайтах правительства Москвы.

Торговые павильоны будут созданы по единому проекту, с современным городским дизайном. Киоски будут выдаваться «под ключ» со всем необходимым торговым и холодильным оборудованием, с полным подключением к городским коммуникациям. Таким образом, практически сразу после заключения договора арендатор сможет начать торговлю, что упрощает ведение бизнеса. Ведь раньше предприниматель тратил на строительство павильона от 3 до 6 месяцев. Все это время он не получал доходов, но оплачивал аренду.