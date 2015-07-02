Предприниматели должны подать уведомления плательщиков торгового сбора до 7 июля

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Московские предприниматели, занимающиеся торговлей, должны подать уведомления плательщиков торгового сбора до 7 июля, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

"Это способ заставить платить налоги те компании, которые уклонялись от уплаты. Для добросовестных налогоплательщиков налоговая нагрузка не изменится. Так как торговый сбор пойдет в зачет других налоговых платежей – либо прибыли, либо доходов", – подчеркнул Решетников.

В свою очередь руководитель УФНС по Москве Марина Третьякова добавила, что за первый день было принято уже более 2,5 тысяч уведомлений. Всего же в городе находится около 150 организаций, которые будут платить торговый сбор.

Как отметил Максим Решетников, торговый сбор не станет причиной повышения цен в московских магазинах, потому что не создает серьезной нагрузки на торговлю с объемом розничного товарооборота около 4 триллионов рублей в год.

"Цены на продукты в еженедельном режиме мониторятся правительством Москвы: департаментом торговли и услуг, Мосгорстатом. Вся информация доводится до руководства города. Безусловно, мы при необходимости принимаем решения, но еще раз утверждаю, что введение торгового сбора на цены в городе никак не повлияет", – подчеркнул он.

Напомним, с 1 июля в Москве введен сбор с организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей. Предприниматели будут уплачивать его в счет других налогов. В среднем по городу размер торгового сбора равен стоимости патента для торговой деятельности в Москве, то есть 120 тысяч рублей за 50 квадратных метров в год. Но если торговые площади предпринимателя располагаются за МКАД, то к платежам применяют коэффициент 0,7.

А вот за торговлю в центре города придется платить в два раза больше – 240 тысяч рублей за 50 квадратных метров в год. Владельцев торговых объектов на окраинах Москвы обяжут выплачивать 84 тысячи рублей, в случае, если площадь объектов меньше 50 квадратных метров. За каждый дополнительный метр будут начислять по 200 рублей в год за каждый дополнительный квадратный метр.

Под действие закона о торговом сборе не подпадают интернет-магазины. Речь идет только стационарных торговых объектах с торговым залом. От уплаты сбора освобождены организации, которые осуществляют торговлю в кинотеатрах, театрах и музеях, но только в том случае, если они торгуют самостоятельно. Кроме того, льгота распространяется на объекты небольшой площади, которые используются для оказания бытовых услуг.