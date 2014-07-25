Российское правительство смягчило требования к автомобильным выбросам

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Российское правительство согласилось смягчить требования к автомобильным выбросам, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет об изменениях в техническом регламенте, который устанавливает требования к автомобилям, двигателям и топливу разных классов. Кабинет министров согласился смягчить некоторые требования, содержащиеся в документе. Добавим, что сейчас по регламенту на территории России установлен класс Евро-5.

Когда изменения вступят в силу, технику будет проще сертифицировать - с 1 января 2015 года вступает в силу регламент Таможенного союза, в соответствии с которым нужно будет утверждать параметры вновь выпускаемой в обращение техники, в том числе и в части экологической безопасности.

Срок действия сертификатов на машины, полученных до 31 декабря 2014 года, ограничится 31 декабря 2015 года.