14 ноября 2016, 12:48

Уголовное дело завели на лже-минера из столичного общежития

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Заведено уголовное дело на мужчину, сообщившего о заложенной бомбе в одном из столичных общежитий, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Накануне неизвестный позвонил по телефону "112" и рассказал, что в общежитии на Каспийской улице заложено взрывное устройство. На место выехала следственно-оперативная группа.

При осмотре территории подозрительных предметов и взрывных устройств обнаружено не было. Одновременно с этим удалось установить личность, а затем и задержать звонившего.

Подозреваемым оказался 29-летний приезжий из Смоленской области. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, ранее его выселили из данного общежития.

Уголовное дело возбуждено по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

