Французская полиция задержала подозреваемых в организации терактов в Париже

Французская полиция задержала четверых подозреваемых в организации нападения на редакцию парижского сатирического журнала Charlie Hebdo, передает телеканал "Москва 24".
По предварительной информации, под стражу взяты знакомые террориста Амеди Кулибали. Имена задержанных не сообщаются.
В январе этого года Кулибали участвовал в расстреле редакции журнала, а позднее захватил заложников в кошерном супермаркете.
Напомним, утром утром 7 января в редакцию сатирического журнала, который публиковал карикатуры на религиозные темы, ворвались вооруженные люди и открыли огонь. В результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания и двое полицейских. Еще 11 человек получили ранения.
Позже террористы захватили кошерный магазин на окраине Парижа. В результате спецоперации четверо заложников погибли.