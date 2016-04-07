Обвиняемая в терроризме студентка МГУ признана вменяемой

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Обвиняемую в терроризме студентку МГУ Александру Иванову (ранее – Варвара Караулова) по результатам психиатрической экспертизы признали вменяемой. Об этом "Интерфаксу" сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.
"Я не могу раскрывать какие-либо детали экспертизы, но могу сказать, что по ее результатам моя подзащитная признана вменяемой", – сказал Бадамшин. Защитник также назвал ожидаемыми результаты проведенного судмедэкспертами обследования.
Ранее m24.ru сообщало, что обвиняемая отказалась от признательных показаний. До этого девушку отправили на принудительную психиатрическую экспертизу.
Напомним, фигурантка громкого дела о вербовке в ИГИЛ получила известность после своего исчезновения в конце мая прошлого года. Она поехала в университет, но не явилась на занятия. Позднее выяснилось, что девушка находится в Турции, откуда она планировала направиться на подконтрольную "Исламскому государству" территорию. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.
Через несколько дней после исчезновения Караулову задержали в Турции недалеко от сирийской границы и вернули на родину. В отношении нее завели уголовное дело, она обвиняется в подготовке к участию в террористической организации и находится под стражей.
Как установили следователи, переписку с Карауловой вел ранее судимый за хранение наркотиков уроженец Татарстана Айрат Саматов. Предположительно, он и пытался завербовать девушку в ряды ИГИЛ. Ему уже предъявлено обвинение в участии в террористической организации, Саматова разыскивает полиция.